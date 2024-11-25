Горняк у ефектному осінньому луці посвітила стрункими ногами і пожартувала про колишнього

Блогерка та нотаріуска Христина Горняк продемонструвала у Instagram стильний образ в одному з найтрендовіших кольорів осені-2024.

38-річна кралечка, вбрана в сірий ажурно-дірчастий светр і спідницю з високим розрізом, зняла відеоселфі. Ним вона проілюструвала дотеп про колишнього.

"Хтось каже: "Ти знаєш, хто мій колишній?" А я думаю: "Боже, хоч би всі забули, хто мій колишній"", - пожартувала Христина.

Колишньому Христини, мабуть, гикається

"Жиза", - констатувала колишня дружина шоумена Володимира Остапчука.

Нагадаємо, шлюб Вови та Христини тривав два роки та розпався - дуже несподівано для багатьох - восени 2022-го. Що стало причиною, ні Остапчук, ні Горняк так досі й не розповіли, але нотаріуска якось зізналася, що це сталося не тому, що з її боку пройшла любов.

Як відомо, 40-річний Остапчук відтоді встиг знову одружитися і зараз вони з дружиною номер три, Катериною, чекають на появу першого спільного малюка.