"Моя королева": Горняк адресувала щемке привітання екстещі Остапчука та показалася з нею

Блогерка та нотаріуска Христина Остапчук привітала з днем народження свою маму. Іменинниці вона адресувала зворушливий допис у Instagram, зазначивши, що та буде рада привітанням і від доччиних підписників.

Христина виклала фото й відео з матусею - ефектною білявкою.

"Моя Ма. Моя королева", - написала колишня дружина шоумена Володимира Остапчука.

"Готуй вино, скоро буду", - пообіцяла Христина мамі в сторіс

"Моя найкраща мамочка, з днем народження Тебе!!!! Дякую за все, що ти дала мені в житті, за всі обійми, за стільки часу для виховання, знаю, було інколи важко, дякую і за суворість, та за доросле ставлення до мене, і ставлення з розумінням і підтримкою у будь якій ситуації!", - привітала Христина.

"Дякую, що завжди поважаєш і підтримуєш мій вибір, та завжди поряд!!!! Я ціную усе, що ти зробила для мене в житті!!! І дуже багато тяжких моментів в житті даються мені легше - бо ти поряд, і завжди тримаєш за руку! Найкращі ліки від усього - приїхати до мами до дому і просто відчути себе маленькою дівчинкою!!! Ти - найкраща!!! Люблю!", - додала вона.

Як відомо, мама Горняк працює стоматологинею. З батьком нотаріуски вони розлучені. Христина підтримує теплі стосунки з його новою сім'єю, яка живе в Угорщині.

Нагадаємо, нещодавно 38-річна Христя розповіла, чи розглядає вона опцію народити без чоловіка.