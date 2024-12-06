Соловій заінтригувала мережу рукою чоловіка в пікселі на її голому стегні

Співачка Христина Соловій узяла на деякий час паузу від концертів, але від того, щоби інтригувати своїх фанів та провокувати моралістів - ні.

6-го грудня, у День Збройних сил України 31-річна зірка опублікувала у своїх Insta-сторіс оригінальне привітання.

На фото, яке запостила Христина, на її голому стегні лежить чоловіча рука. Загадковий супутник артистки вбраний у піксель.

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Христина вирішила фрагментарно показати свого обранця?

Спекотний кадр провисів у сторіс лічені хвилини, після чого його було видалено. Але ж скріни не горять .

Як відомо, в березні Христина розповіла, що причиною закінчення її роману з Сергієм Жаданом стало те, що вона закохалася в іншого. В квітні співачка зізналася, що її новий бойфренд - військовослужбовець, але більше жодних подробиць про нього не розкрила.

Нагадаємо, в випадку телеведучої Лесі Нікітюк, яка теж деякий час тримала в секреті особу свого хлопця-військового, ідентифікувати його допомогло татуювання.