Соловій заінтригувала мережу рукою чоловіка в пікселі на її голому стегні
Співачка Христина Соловій узяла на деякий час паузу від концертів, але від того, щоби інтригувати своїх фанів та провокувати моралістів - ні.
6-го грудня, у День Збройних сил України 31-річна зірка опублікувала у своїх Insta-сторіс оригінальне привітання.
На фото, яке запостила Христина, на її голому стегні лежить чоловіча рука. Загадковий супутник артистки вбраний у піксель.
Спекотний кадр провисів у сторіс лічені хвилини, після чого його було видалено.
Але ж скріни не горять.
Як відомо, в березні Христина розповіла, що причиною закінчення її роману з Сергієм Жаданом стало те, що вона закохалася в іншого. В квітні співачка зізналася, що її новий бойфренд - військовослужбовець, але більше жодних подробиць про нього не розкрила.
Нагадаємо, в випадку телеведучої Лесі Нікітюк, яка теж деякий час тримала в секреті особу свого хлопця-військового, ідентифікувати його допомогло татуювання.
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