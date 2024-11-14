"Не спішіть тішитися, хейтери": Соловій у звабному ретрободі оголосила про паузу у концертах. Фото

ТаблоID 14 листопада, 16:00
Христина Соловій
Фото @moi_sofism

Співачка Христина Соловій, яка останнім часом потрапляла на шпальти ЗМІ переважно через скандали, зробила оголошення.

Вона вирішила взяти паузу від концертної діяльності і повідомила про це, виклавши в Instagram кілька сексі фото.

На світлинах авторства Соні Плакідюк Соловій позує в образі в стилі пін-ап, демонструючи свою тендітну фігуру.


Соловій у купальнику

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"Любі мої мисливці та мисливиці за емоціями! Спішу вас повідомити, що мій концерт у Києві ❗️4 грудня ❗️буде останнім. Я беру паузу від виступів на невизначений період. Не сумуйте, мої пташки і не спішіть тішитися, мої хейтери 🙃

Я сповнена натхнення і сил для нових творчих звершень. Кожен і кожна з вас надихали мене довго, пристрасно і невтомно. І я відчуваю, що настав час втілити це натхнення у новий матеріал", - заявила Христина.

Соловій бере паузу

Отакої!

Сексі Соловій

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Соловій в сексі боді

Це ніби привіт усім колишнім

Нагадаємо, днями Христина постила фото себе в хустці та з мамою на селі.
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Соловій
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