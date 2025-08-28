"Зараз я дуже зла": 29-річну Бєлєнь викликали в суд через колишнього та майбутню пенсію

Переможниця шоу "Холостяк"-13 Інна Бєлєнь поділилася неприємною новиною: їй довелося терміново їхати до Німеччини, бо там її викликали в суд. Справа у майбутній пенсії дівчини та її колишнього.

Про це Інна розповіла в Insta-сторіс. Додатковою прикрістю для неї стало те, що 29-го серпня день народження в її чинного бойфренда, а їй доведеться бути в цей час за 1200 кілометрів від нього.

"В когось вже таке було? Як тільки стаєш щасливим - життя тестує тебе людьми, яких давно залишив у минулому...", - написала 29-річна Бєлєнь.

Інна з 20 років жила і працювала в Німеччині, а ще мала там чоловіка Скріни з Instagram Бєлєнь

"Якщо коротко: я вже за межами України. Мене викликали на засідання суду. В Німеччину. На питання, чи можна бути присутньою онлайн, відповіли коротко: "штраф чи позбавлення волі строком від 5 днів"", - розказала дівчина.

Бєлєнь довелося терміново їхати на суд

Як пояснила Інна, у суді, згідно законодавства Німеччини, розглянуть питання вирівнювання їхніх із колишнім чоловіком пенсійних прав, накопичених за той період, коли вони були у шлюбі.

"Я просто скажу, що мій колишній чоловік хоче врівноважити пенсії. Так, пенсії, які ми будемо отримувати через 37 років. Бо в нашому шлюбі я старша і стаж роботи більший. І я не знаю, як він відчув саме цей момент і чому саме зараз", - зізналася вона.

Суд відбудеться з ініціативи екса Інни

"Я бачу, як перед чимось новим закривається старий гештальт. Великий, значущий, болючий. Ми були сім'єю. Ми були близькими людьми один одному. І в горі, і в радості. Навіть якщо я би не повторила цей досвід з ним, якби була можливість обирати, я хочу зробити по-дорослому. І відпустити з вдячністю цю людину. (Хоча зараз я дуже зла і думаю, яка нафіг німецька пенсія, мені б до того віку дожити б спочатку)", - зазначила Бєлєнь.

Нагадаємо, саме Інну обрав герой минулого "Холостяка" Олександр "Терен" Будько, але справжніх стосунків у пари не вийшло і розпрощалися вони не на дружній ноті. Зате в життя Бєлєнь дуже скоро прийшло нове кохання.



