"Я вважала, що ти - вартий поваги": Белєнь звернулася до Терена на тлі його нового інтерв'ю про "Холостяк"

Інна Бєлень стала переможницею "Холостяка"-13 Фото з Instagram Бєлєнь

Уже через кілька місяців телеаудиторія завзято вболіватиме за учасниць 14-го сезону шоу "Холостяк", які боротимуться за прихильність нового головного героя - актора Тараса Цимбалюка.

Історія ж попередньої пари, Олександра "Терена" Будька та Інни Бєлєнь завершується аж ніяк не хеппіендом.

У Insta-сторіс Інна адресувала колишньому гіркі слова, відреагувавши, вочевидь, на анонс його нового інтерв'ю.

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У фіналі шоу Олександрові довелося зробити вибір між Інною та Анастасією Юзьвак. Остання нещодавно розказала, які зміни відбулися в її особистому житті після шоу Фото з Instagram Терена

"Я довго мовчала. Ми домовились не виносити це назовні. Але час усе розставляє по місцях. Зараз я намагаюсь підібрати правильні слова, як це описати. Цей стрибок в останній вагон перед новим сезоном. Бо не все ж ще домусолили", - саркастично зазначила дівчина.

"І це окей - кожен виживає як може. В історії цієї людини я - ху*ва. І навіть окей, що це нав'язується аудиторії. І робити з себе жертву - теж нормально начебто. Навіть коли ти - чоловік", - зазначила Бєлєнь.

Схоже, Інна не в захваті від того, що Олександр продовжує повертатися до їхньої історії

Інна нагадала, що між нею та Сашком була "домовленість про повагу".

"Бо я вважала, що ти - вартий поваги. Що все, що було - по-справжньому. Що людина, за якою я йшла тоді - це ти. Але сьогодні я розумію: та людина і ти зараз - це разні люди. Ти дрсі повертаєшся туди, де всі сторінки давно перегорнуті. Але тобі з цим жити. Щасти тобі в цьому", - написала вона.

Наостанок Інна запостила скрін із Instagram Олександра часів завершення шоу.

"Виявляється, і очі можуть брехати... І навіть щасливі", - резюмувала вона.

Були часи, коли глядачам здавалося, що "Холостяк"-13 завершиться "...і жили вони довго і щасливо"

Нагадаємо, в лютому Бєлєнь і Будько оголосили про свій розрив. Інна згодом зізнавалася, що помилилася в своєму виборі та "обпеклася", але була щиро закохана в "Холостяка". Близька ж подруга Олександра, блогерка Олена Мандзюк заявила, що канал "СТБ" просто використав чоловіка і "викинув" після шоу "як цуценятко".



