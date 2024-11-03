"Розкривають одна одну": Мірошниченко замилувала ніжними обіймами дочок на атмосферних кадрах

Фото з Instagram Інни Мірошниченко

Дружина шоумена Тімура Мірошниченка, блогерка та адвокатка Інна, потішила підписників ніжними фото своїх доньок: 6-річної Мії та 9-річної Ангеліни.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

"Сестри. Я дивлюся на них і розумію, що ця історія була написана задовго до втілення в життя. Всі складнощі і виклики стають одразу зрозумілими. Так має бути", - написала вона.

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"Саме вони і саме такі як є якнайкраще розкривають одна одну", - наголосила Інна.

"Це був великий ризик - шукати старшу сестру ніжній і вразливій Мії. Шукати не будь-де, а в місці, просякнутому болем і жорстокістю. Але Мія щось знала. Коли казала, що буде сестра. Старша. Разом підемо в перший клас. На всі ці твердження я казала "але це неможливо". Та все виявилося можливим", - зазначила дружина Мірошниченка.

Вона зізналася, що знає, що між дівчатками виникатимуть конфлікти, але вона хоче, аби слово "сестра" у них асоціювалося з підтримкою.

"Вони сваритимуться, битимуться, сперечатимуться. Але я так хочу зробити все, аби крізь роки слово "сестра" було наповнене теплом, підтримкою, повагою і відчуттям рідного", - підсумувала Інна.

Нагадаємо, якось Тімур Мірошниченко розповідав про життя з чотирма дітьми та свої заробітки.

Як відомо, нещодавно Ангеліна відсвяткувала свій перший день народження у колі родини.