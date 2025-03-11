"Трошки зарано я це задумала": Мірошниченко показала, як минає її перша поїздка на море з 4 дітьми
Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, Інна, яка днями вирушила в свою першу закордонну поїздку з двома доньками і двома синами, розказала, як минає їхній відпочинок на морі.
Як зізналася юристка, прийомні діти, 9-річна Ангеліна і 3-річний Марсель виявилися ще трохи не готовими до такої подорожі, а емоційне навантаження від такої кількості вражень - надмірним для них.
"Взагалі йому (Марселеві) дуже важко. Він гіперзбуджений 24/7. Не може навіть поїсти спокійно, один раз кусає і тікає. Не може сидіти навіть кілька секунд. Надто багато всього навколо. Він поводиться як в фільмах у сценах авіакатастроф чи корабельних аварій. Коли люди не чують зверненої мови і носяться в паніці ) Це Марсель", - поділилася Мірошниченко.
"І хоча цей мауглі постійно тікає і я ще жодного разу не лежала довше 5 хвилин, бо маю бігти шукати, я впевнена, що йому подобається. Просто нервова система не може спокійно перетравити ) Але розмовляти з ним важко, він лише ричить у відповідь", - додала вона.
Що ж до Ангеліни, то вона реагує інакше.
"Вона заривається в купу речей і спить ) Якщо у "домашніх" дітей подорож - це стрибок уперед, то для дітей з досвідом як у Марса і Ангеліни - відкат назад. Трішки зарано я все це задумала...", - зазначила багатодітна мама.
Старший хлопчик, 5-річний Марко, як і сама Інна, має алергію на сонце, а купатися в басейні не дуже любить. Зате молодша дівчинка, 6-річна Мія, схоже, всім задоволена.
"Мію засмучує тільки те, що з басейну інколи доводиться виходити ) Поки думає, як зробити так, аби і їсти в басейні, і пити, і спати", - пожартувала блогерка.
До речі, в якості групи підтримки з Інною поїхали її мама й тато. Свого часу Мірошниченки розповідали, як їхні батьки прийняли онуків, народжених серцем.
Нагадаємо, Інна також пояснювала, чому відкрито говорить про біологічних батьків Ангеліни, з якими та жила перш ніж потрапила до держзакладу. Як відомо, від Марселя його біологічні родичі відмовилися одразу після народження.
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