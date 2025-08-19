"Бейб, лублу": Сопонару про те, якою мовою спілкується з чоловіком-британцем і про яку її рису знає лише він

Актриса Ірина Сопонару, яка в травні 2024-го року вийшла заміж за британця Ріса Бейнхема, розповіла, що в них із ним народилася особлива мова спілкування: "українська англійська".

Про яку рису Іри знає лише її обранець і про яке поповнення в їхній родині він мріє, 38-річна зірка розповіла "1+1".

"Різ тепер добре говорить українською, і наші розмови часом виглядають десь так: "Окей, бейбі, гоу ту Шлагбаум" — "Все, бейб, лублу". Це такий наш Ukrainian English. Я вже інколи говорю ні українською нормально, ні англійською — таке собі міксування. Але мені це подобається. Добре знати кілька мов, навіть якщо говориш з акцентом чи в перемішку — це все одно додає життя у спілкування", - поділилася вона.

Зі слів Сопонару, чоловік розуміє деякі українські меми та жарти, коли ж ні - вона йому пояснює.

Ріс за лічені місяці опанував українську

"У нас багато контексту в гуморі, і щоб повністю зрозуміти жарт, треба знати історію чи ситуацію, на яку він спирається. Спершу було складно, але тепер він уже чудово орієнтується. Буває, що навіть сам підхоплює наші меми, і я дивуюся, як швидко він вловлює інтонацію та стиль жартів. Це, мабуть, найприємніше — бачити, як людина з іншої культури починає сміятися над тими ж речами, що й ти", - зізналася акторка.

У Ріса та Ірини є традиція ходити на побачення. А ще пара поділяє любов до тварин.

"У нас тепер є нова традиція — кожного року брати котика (сміється). Але ми справді взяли другого кота, а Різ уже мріє про третього. Домовились, що якщо у нас буде більше простору, тоді візьмемо. Це смішно, але ці маленькі речі об’єднують", - розповіла Сопонару.

"Ще я дуже люблю собак, але поки живемо у квартирі, завести не наважуємося — це велика відповідальність, з ними треба гуляти, доглядати, а ми не завжди вдома. От коли буде будинок — тоді й песик з’явиться. І, можливо, це буде ще одна наша традиція — щоб у домі завжди було тепло від присутності тварин", - додала вона.

У подружжя (поки що) двоє котиків

Поруч із коханим Іра може дозволити собі бути справжньою.

"Думаю, тільки він знає, наскільки я можу бути невпевненою і слабкою в деякі моменти. Для більшості я виглядаю впевненою, але бувають ситуації, коли все зовсім навпаки. Я не люблю ділитися цим публічно, але з ним можу бути абсолютно відкритою", - зазначила вона.

Нагадаємо, Сопонару розказувала, чому вони з чоловіком поки не хочуть дітей і який у неї "дедлайн" стосовно материнства. Іще зірка говорила, як ставиться до всиновлення.



