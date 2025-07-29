"Це пасивна агресія": 38-річна Сопонару гнівно звернулася до жінок, які афішують те, що не ходять до косметологів

Акторка Ірина Сопонару, яка не приховує, що робить омолоджуючі косметологічні процедури, емоційно звернулася до жінок, які, навпаки, є поборницями природного старішання.

На думку 38-річної зірки, за меседжем про натуральність часто криється пасивна агресія, а пишатися тим, що не відвідуєш косметолога, не варто.

Ірина написала про це в Instagram.

Для ефектних кадрів Сопонару оголила стрункі ноги у паєткових шортах

"Знаєте цей тип жінок: "Мені 40, і я жодного разу не була у косметолога." І каже це з таким виразом, ніби виграла олімпіаду з молодості", - почала актриса.

"Та, ну видно. Вид-но-о-о-о-о! Це не скромність. Це пасивна агресія, замаскована під "натуральність". Одне діло, якби ти в 40 виглядала на 30 без косметолога - Ок, тоді ріспект, аплодую стоячи. Але коли ти в 40 виглядаєш як жопа бабуїна, і при цьому гордо кажеш "я нічого не роблю" — то, це блін, очевидно!", - заявила вона.

Як переконана Сопонару, пишатися тим, що не ходиш до косметолога - це як пишатися тим, що не чистиш зуби, бо "натуральна усмішка".

"Або як юзати кнопочний телефон і казати: "Це мій conscious choice" - ні, це просто кнопки, які застрягають, а ти олдскульне бабисько!", - наголосила зірка.

Ірина не вважає, що відмова користуватися можливостями сучасної косметології - це привід для гордості

Сопонару закликала припинити знецінювати косметологів.

"Це не чарівниці - це медики. Вони рятують нашу впевненість, шкіру і, іноді, самооцінку, а не просто гладять нам щічки. Наші мами мазалися агурцями, сметаною і сподівалися на краще. А в тебе є лазери, сироватки, кислоти й бабки. Не тупи - запишись", - зазначила вона.

Нагадаємо, нещодавно Сопонару, одружена з британцем Рісом Бейнхемом, розповіла, який "дедлайн" для народження першої дитини вона собі встановила. Іще Іра пояснювала, як ставиться до того, що не є найкрасивішою та найрозумнішою.







