"Нова біда": Камалія показала засмучену доню в лікарні та застерегла інших батьків. Відео

Доньки співачки Камалії та її ексчоловіка Мохаммада Захура, Арабелла та Мірабелла днями приїхали з Великої Британії до України на канікули. Але, на жаль, одній із дівчаток доведеться провести їх не так, як вона сподівалася.

Про прикру пригоду, яка спіткала 11-річну Мірабеллу, зіркова мама розказала в Instagram. Артистка поділилася відео, де засмучене дівча сидить у кріслі колісному на прийомі в лікаря столичного дитячого шпиталю Охматдит.

Рідні підтримують бідолашну Мірабеллу

"Дорогі друзі! Знову пишу зі щемом у серці і хвилюванням за свою маленьку Мірабеллу... Ще зовсім недавно я дякувала лікарям Охматдиту за їхню підтримку і допомогу нашій донечці, яка впала з електросамоката і отримала перелом руки. Ми з надією дивилися на її шлях до одужання, сподіваючись, що це випробування пройдене... Але сьогодні, на жаль, трапилася нова біда. У гостях у друзів, де дівчатка весело бігали босоніж по кімнаті, Мірабелла посковзнулась і сильно вдарилась пальцем об край меблів. І знову цей знайомий біль і новий перелом, цього разу пальчика на нозі", - розповіла Камалія.

Дівчинка дістала перелам пальця і залишок канікул їй доведеться провести в домашньо-постільному режимі

"Це так боляче, як мамі, бачити, як твоя дитина знову і знову проходить через біль. З кожним її кроком відчуваю, як стискається моє серце… Дуже хочеться захистити, огорнути, оберігати від усіх негараздів, але інколи життя підкидає свої випробування", - зізналася 47-річна співачка.

Камалія звернулася до інших батьків, закликаючи не дозволяти дітям бігати по хаті босоніж, як бігала Мірабелла.

"Звертаюсь до всіх батьків: цінуйте кожну мить безтурботної радості вашої малечі, але завжди пильнуйте за їх безпекою. Іноді дрібниці, на які ми не звертаємо увагу, можуть мати великі наслідки. Будь ласка, слідкуйте, щоб дітки не бігали босоніж по дому, особливо на слизьких поверхнях. Шкарпеточки або капці можуть допомогти уникнути таких травм і захистити їхні маленькі ніжки", - написала виконавиця.

"Життя таке непередбачуване, і іноді прості моменти обертаються неочікуваними випробуваннями...", - додала вона, висловивши щиру подяку лікарям, які піклуються про її доньку.

Як відомо, Мірабелла та Арабелла, які навчаються у школі у Лондоні, поки не знають про розлучення батьків. Захур заборонив ексдружині розказувати про це донькам аж до їхнього повноліття.

Нагадаємо, хоч Камалія через це і не може розглядати можливість нового заміжжя, зате колишній чоловік продовжує фінансово брати участь у її житті.



