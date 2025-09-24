Сітчасті колготки і корсет: 53-річна Кармен Електра в сексі луці влаштувала яскраве прощання з диваном
Американська акторка, модель, співачка і танцівниця Кармен Електра в провокаційному луці влаштувала яскраву зйомку на дивані.
53-річна зірка була вбрана в корсетний топ, джинсові мікрошорти, колготки в сіточку та високі чоботи.
Поділившись фото і відео в Instagram, Кармен пояснила, яка була мета цієї витівки.
"Прощаюся з червоним диваном! Час переїздити до нового будинку, тож я це відпускаю. Червоний - більше, ніж колір. Це рух, емоція, спогад. Цей диван зберігав сміх, пізні вечори та більш ніж незабутні спомини. Я певна, дехто з вас був частиною цих споминів", - написала артистка.
