Підтяжка лиця за $100 тисяч: 69-річна мама Кардашян на прем'єрі в Вегасі вразила своїм перетворенням. Фото
Матріарх зіркового клану Кардашянів-Дженнерів, 69-річна Кріс Дженнер 28-го серпня засвітилася на прем'єрному показі фільму-мюзиклу "Чарівник Оз" 1939-го року, оновленого за допомогою ШІ, всередині гігантської сфери в Лас-Вегасі.
Кріс прийшла на кіноподію в короткій чорній сукенці, демонструючи стрункі ноги, а ще вразила молодим і свіжим виглядом свого личка. Його нещодавній "апгрейд", подейкують, обійшовся зірці в 100 тисяч доларів.
Про це пише Daily Mail.
Мама Кім Кардашян належить до тих жінок, які відверто заявляють про те, що користуються послугами пластичних хірургів. Так, у своєму нещодавньому інтерв'ю Vogue Arabia жінка пояснила, що для неї це - "її версія красивого старішання".
"Я робила підтяжку лиця років 15 тому, тож настав час освіжити. Я вирішила зробити цю підтяжку, оскільки хочу бути найкращою версією себе і це робить мене щасливою", - заявила Кріс.
"Те, що ти стаєш старшою, не означає, що ти маєш махнути на себе рукою. Якщо тобі комфортно в своєму тілі і ти хочеш старішати красиво - що означає, що ти не хочеш нічого робити - то нічого і не роби. Але для мене - це є старішати красиво. Це моя версія", - зазначила вона.
Своє обличчя Дженнер довірила відомому "маестро ліфтингів", доктору Стівену МакЛевіну. Оскільки вартість омолоджуючих процедур у його прайсі стартує від 45 тисяч доларів, ЗМІ підрахували, що Кріс заплатила десь 100.
Нагадаємо, нещодавно Кім і Кріс разом знялися для модного кампейну. До слова, ТаблоID склав такий собі довідник по Кардашянах-Дженнерах: хто з них чим заробляє та в яких скандалах фігурував.
