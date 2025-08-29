Підтяжка лиця за $100 тисяч: 69-річна мама Кардашян на прем'єрі в Вегасі вразила своїм перетворенням. Фото

Фото Getty Images

Матріарх зіркового клану Кардашянів-Дженнерів, 69-річна Кріс Дженнер 28-го серпня засвітилася на прем'єрному показі фільму-мюзиклу "Чарівник Оз" 1939-го року, оновленого за допомогою ШІ, всередині гігантської сфери в Лас-Вегасі.

Кріс прийшла на кіноподію в короткій чорній сукенці, демонструючи стрункі ноги, а ще вразила молодим і свіжим виглядом свого личка. Його нещодавній "апгрейд", подейкують, обійшовся зірці в 100 тисяч доларів.

Про це пише Daily Mail.

Кріс тепер дуже складно дати 69 років Фото Getty Images

Мама Кім Кардашян належить до тих жінок, які відверто заявляють про те, що користуються послугами пластичних хірургів. Так, у своєму нещодавньому інтерв'ю Vogue Arabia жінка пояснила, що для неї це - "її версія красивого старішання".

"Я робила підтяжку лиця років 15 тому, тож настав час освіжити. Я вирішила зробити цю підтяжку, оскільки хочу бути найкращою версією себе і це робить мене щасливою", - заявила Кріс.

Це фото Дженнер з травня 2024-го року. Разючі зміни в зовнішності жінки фани зауважили в травні 2025-го Фото Getty Images

"Те, що ти стаєш старшою, не означає, що ти маєш махнути на себе рукою. Якщо тобі комфортно в своєму тілі і ти хочеш старішати красиво - що означає, що ти не хочеш нічого робити - то нічого і не роби. Але для мене - це є старішати красиво. Це моя версія", - зазначила вона.

Своє обличчя Дженнер довірила відомому "маестро ліфтингів", доктору Стівену МакЛевіну. Оскільки вартість омолоджуючих процедур у його прайсі стартує від 45 тисяч доларів, ЗМІ підрахували, що Кріс заплатила десь 100.

А так Кріс виглядала в молодості Фото з Instagram Дженнер

Нагадаємо, нещодавно Кім і Кріс разом знялися для модного кампейну. До слова, ТаблоID склав такий собі довідник по Кардашянах-Дженнерах: хто з них чим заробляє та в яких скандалах фігурував.