"Спасибі, Гвін!": 52-річна Пелтроу замилувала фанів чесним фото зі зморшками на чолі

Марія Ткаченко - 19 вересня, 12:45
Гвінет Пелтроу

Наприкінці вересня Гвінет Пелтроу виповниться 53 роки

Фото з Instagram Пелтроу

Колишня американська акторка, а нині підприємиця та інфлуенсерка Гвінет Пелтроу отримала чергову щедру порцію компліментів від своїх шанувальників, опублікувавши в Instagram своє фото.

Підписники в захваті від того, що 52-річна зірка не приховує природних зморщок на своєму личку і не намагається позбутися їх за допомогою ін'єкцій.

Гвінет Пелтроу в інстаграм

Гвінет ефектно прорекламувала власний бренд одягу


"Це фото таке справжнє. Нарешті!.. Овва, тепер справжнього зморшкуватого чола більше й не побачиш! Кльово. Спасибі, Гвін!.. Хвалить бога, вона виглядає старшою, виглядає нормальною і вродливою", - пишуть люди Пелтроу.

Як відомо, Гвінет відверто спілкується зі своєю аудиторією на такі теми як харчування і пременопауза, не боїться показуватися без мейкапу, позувати в купальнику, а то і взагалі на голяса

Нагадаємо, амбасадорками природного старіння серед зірок також є, зокрема, Тері Гетчер, Памела Андерсон і Пауліна Порізкова.

