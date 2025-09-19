"Спасибі, Гвін!": 52-річна Пелтроу замилувала фанів чесним фото зі зморшками на чолі
Колишня американська акторка, а нині підприємиця та інфлуенсерка Гвінет Пелтроу отримала чергову щедру порцію компліментів від своїх шанувальників, опублікувавши в Instagram своє фото.
Підписники в захваті від того, що 52-річна зірка не приховує природних зморщок на своєму личку і не намагається позбутися їх за допомогою ін'єкцій.
"Це фото таке справжнє. Нарешті!.. Овва, тепер справжнього зморшкуватого чола більше й не побачиш! Кльово. Спасибі, Гвін!.. Хвалить бога, вона виглядає старшою, виглядає нормальною і вродливою", - пишуть люди Пелтроу.
Як відомо, Гвінет відверто спілкується зі своєю аудиторією на такі теми як харчування і пременопауза, не боїться показуватися без мейкапу, позувати в купальнику, а то і взагалі на голяса.
Нагадаємо, амбасадорками природного старіння серед зірок також є, зокрема, Тері Гетчер, Памела Андерсон і Пауліна Порізкова.
