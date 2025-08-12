56-річна Лопес у боді та прозорих колготах наробила звабних фото із французьким вайбом

Дженніфер Лопес
Фото з Instagram Лопес

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес потішила шанувальників новою порцією своїх фото.

56-річна зірка наробила селфі в спокусливому луці: чорному бодіс'юті, прозорих колготах із квітами й туфельках на шпильках. А ще Джей Ло надягла берет, який зробив її схожою на француженку.

Світлини в Instagram Дженніфер лишила без підпису, обмежившись серденьком чорного кольору.


Джей Ло

Лопес у кокетливому аутфіті помилувалася собою в дзеркалі

Дженніфер Лопес в інстаграм

Мадемуазель Дженніфер

Фігура Дженніфер Лопес

Ноги Дженніфер Лопес

Заради такої фігури Джей Ло сумлінно гарує у спортзалі

Нагадаємо, під час одного зі своїх нещодавніх концертів Лопес, яка торік розлучилася з актором Беном Аффлеком, висловилася щодо ймовірності наступного заміжжя. А ще Дженніфер якось вразила своїм палким поцілунком із дівчиною

Як відомо, від шлюбу зі співаком Марком Ентоні в Джей Ло є двоє дітей, 17-річний син Макс та 17-річні Еммі, які є небінарною особою.

Лопес
