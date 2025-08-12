56-річна Лопес у боді та прозорих колготах наробила звабних фото із французьким вайбом
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес потішила шанувальників новою порцією своїх фото.
56-річна зірка наробила селфі в спокусливому луці: чорному бодіс'юті, прозорих колготах із квітами й туфельках на шпильках. А ще Джей Ло надягла берет, який зробив її схожою на француженку.
Світлини в Instagram Дженніфер лишила без підпису, обмежившись серденьком чорного кольору.
Нагадаємо, під час одного зі своїх нещодавніх концертів Лопес, яка торік розлучилася з актором Беном Аффлеком, висловилася щодо ймовірності наступного заміжжя. А ще Дженніфер якось вразила своїм палким поцілунком із дівчиною.
Як відомо, від шлюбу зі співаком Марком Ентоні в Джей Ло є двоє дітей, 17-річний син Макс та 17-річні Еммі, які є небінарною особою.
"Трохи блиску": Лопес в обтислому латексі наробила фото на "Формулі 1"
Декольте, шуба і яскравий макіяж: Лопес вигуляла ефектний персиковий лук на Бродвеї. Фото
Лопес у паєтковому "бамстері" засвітила голу спину та трішки сідниць на премії у Вегасі
Лопес у купальнику блиснула соковитими сідницями в Іспанії. Фото
"Добре, що на мені було спіднє": Лопес під час виступу загубила спідницю. Відео