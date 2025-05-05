Суцільний чи роздільний? Дружина Павліка приміряла купальники та зізналася, чи ходить у спортзал

Марія Ткаченко - 5 травня, 16:30
Катерина Репяхова
Фото з Instagram Репяхової

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, яка готується до поїздки на море з їхнім майже 4-річним сином Михайлом, зайнялася пошуком купальника.

Молодиця зняла декілька сторіс із примірочної, продемонструвавши свою фігуру перед дзеркалом.

Катя Репяхова

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"Зал би мені не завадив, але немає сил на той зал", - поділилася Катя.

Дружина Віктора Павліка

Катерина з сином поїде до Туреччини

Катерина Репяхова в інстаграм

Павлік, хоча офіційно має право виїздити за кордон, з сім'єю відпочивати не поїде, бо має принципову позицію

Фігура Катерини Репяхової

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Блогерці дуже пощастило з генетикою, якщо таку фігуру вона має навіть без спорту

Блогерці дуже пощастило з генетикою, якщо таку фігуру вона має навіть без спорту

Як відомо, Репяхова робила вже декілька спроб включити спорт у своє повсякденне життя: пробувала і тренажерку, і басейн. Нагадаємо, Віктор Франкович і його четверта дружина вже планують другу спільну дитину, хоча 59-річний артист спершу опирався

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