Суцільний чи роздільний? Дружина Павліка приміряла купальники та зізналася, чи ходить у спортзал
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, яка готується до поїздки на море з їхнім майже 4-річним сином Михайлом, зайнялася пошуком купальника.
Молодиця зняла декілька сторіс із примірочної, продемонструвавши свою фігуру перед дзеркалом.
"Зал би мені не завадив, але немає сил на той зал", - поділилася Катя.
Як відомо, Репяхова робила вже декілька спроб включити спорт у своє повсякденне життя: пробувала і тренажерку, і басейн. Нагадаємо, Віктор Франкович і його четверта дружина вже планують другу спільну дитину, хоча 59-річний артист спершу опирався.
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