Суцільний чи роздільний? Дружина Павліка приміряла купальники та зізналася, чи ходить у спортзал

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова, яка готується до поїздки на море з їхнім майже 4-річним сином Михайлом, зайнялася пошуком купальника.

Молодиця зняла декілька сторіс із примірочної, продемонструвавши свою фігуру перед дзеркалом.

Купити новий купальник = стати на крок ближче до омріяного моря

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"Зал би мені не завадив, але немає сил на той зал", - поділилася Катя.

Катерина з сином поїде до Туреччини

Павлік, хоча офіційно має право виїздити за кордон, з сім'єю відпочивати не поїде, бо має принципову позицію

Схоже, підписникам Каті більше до вподоби цей варіант

Блогерці дуже пощастило з генетикою, якщо таку фігуру вона має навіть без спорту

Як відомо, Репяхова робила вже декілька спроб включити спорт у своє повсякденне життя: пробувала і тренажерку, і басейн. Нагадаємо, Віктор Франкович і його четверта дружина вже планують другу спільну дитину, хоча 59-річний артист спершу опирався.