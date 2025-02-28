"Енергія в мені": дружина Павліка в шкіряному топі та міні попозувала для стильного фотосету

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка та віднедавна подкастерка Катерина Репяхова поділилася в Instagram своїм новим фотосетом.

30-річна жінка вбралася в шкіряний аутфіт трендового кольору бургунді: топ, міні та куртку, яку лише злегка накинула, лишивши відкритими плечі.

Катерина постала перед камерою в звабливому образі Фото Polina Grey

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"Сила в мені. Енергія в мені. Світло в мені. І я знаю, що можу все", - написала Катя.

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Репяхова посвітила ніжками у мініспідниці та оголила плечі

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Як відомо, в травні Репяхова і Павлік святкуватимуть п'яту річницю свого шлюбу. Подружжя виховує 3-річного сина Михайлика.

Нагадаємо, ТаблоID розповідав історію кохання цієї пари, чия перша зустріч відбулася, коли Катя була ще дитиною.



