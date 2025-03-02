Ще більше святкового контенту: дружина Усика показала фото з 15-ліття старшої доньки

Боксер Олександр Усик та його дружина Катерина влаштували днями градіозне святкування для своєї старшої дочки Єлизавети, якій виповнилося 15.

Для тих, кому не пощастило потрапити в список запрошених, Катя опублікувала чималі фотодобірки у Instagram.

Єлизаветі 24-го лютого виповнилося 15

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Як відомо, в Усиків четверо дітей. Братам Лізи, Кирилу та Михайлу зараз 12 та 10 років, а сестричці Марії - рочок і місяць.

Нагадаємо, в січні своє 38-річчя святкував Олександр. На благодійній вечірці, яку на його честь організувала дружина, спортсмена представляла його фігура з картону.