Ще більше святкового контенту: дружина Усика показала фото з 15-ліття старшої доньки
Боксер Олександр Усик та його дружина Катерина влаштували днями градіозне святкування для своєї старшої дочки Єлизавети, якій виповнилося 15.
Для тих, кому не пощастило потрапити в список запрошених, Катя опублікувала чималі фотодобірки у Instagram.
Як відомо, в Усиків четверо дітей. Братам Лізи, Кирилу та Михайлу зараз 12 та 10 років, а сестричці Марії - рочок і місяць.
Нагадаємо, в січні своє 38-річчя святкував Олександр. На благодійній вечірці, яку на його честь організувала дружина, спортсмена представляла його фігура з картону.
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