Дружина Усика в оксамитовому максі оголила стегно на брилах в Іспанії. Фото
Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина захопила підписників новими фотографіями.
У своєму Instagram вона опублікувала нічні кадри з Іспанії. Перед камерою багатодітна мама позувала у довгій чорній оксамитовій сукні з високим розрізом, який пікантно оголював стегно.
Образ був доповнений чорними підборами в тон.
Для естетичних кадрів Катерина піднялась на камінь, де ефектно вигиналась лежачи. Вона також позувала на траві біля дерева.
Як відомо, Усик полюбляє стильні й мінімалістичні фотосесії. Нещодавно вона постала за мокрим склом в куртці на голе тіло.
Нагадаємо, цього місяця Катерина з чоловіком приїхали до Вашингтона, маючи політичну місію. Тоді Усики показались у ділових образах на важливих заходах.
Зазначимо, що подружжя має чотирьох спільних дітей. Раніше ТаблоID писав про красиву історію кохання пари.