Дружина Усика в оксамитовому максі оголила стегно на брилах в Іспанії. Фото

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина захопила підписників новими фотографіями.

У своєму Instagram вона опублікувала нічні кадри з Іспанії. Перед камерою багатодітна мама позувала у довгій чорній оксамитовій сукні з високим розрізом, який пікантно оголював стегно.

Образ був доповнений чорними підборами в тон.

Катерина знову зваблює фанатів своїми стегнами Фото emiliakulieva

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Для естетичних кадрів Катерина піднялась на камінь, де ефектно вигиналась лежачи. Вона також позувала на траві біля дерева.

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Для красивих кадрів вона готова залізти на камінь у підборах

Яка витончена сукня!

Як відомо, Усик полюбляє стильні й мінімалістичні фотосесії. Нещодавно вона постала за мокрим склом в куртці на голе тіло.

Нагадаємо, цього місяця Катерина з чоловіком приїхали до Вашингтона, маючи політичну місію. Тоді Усики показались у ділових образах на важливих заходах.

Зазначимо, що подружжя має чотирьох спільних дітей. Раніше ТаблоID писав про красиву історію кохання пари.