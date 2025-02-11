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Дружина Усика в оксамитовому максі оголила стегно на брилах в Іспанії. Фото

Карина Тімкова - 11 лютого, 10:30

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика, Катерина захопила підписників новими фотографіями.

У своєму Instagram вона опублікувала нічні кадри з Іспанії. Перед камерою багатодітна мама позувала у довгій чорній оксамитовій сукні з високим розрізом, який пікантно оголював стегно. 

Образ був доповнений чорними підборами в тон.

Катерина Усик у чорній сукні позує в Іспанії

Катерина знову зваблює фанатів своїми стегнами

Фото emiliakulieva

Катерина Усик лежить на камені в Іспанії

Дружина боксера вміє професійно позувати перед фотографом

Для естетичних кадрів Катерина піднялась на камінь, де ефектно вигиналась лежачи. Вона також позувала на траві біля дерева.

Усик приголомшила витонченим образом у чорній сукні

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Катерина Усик у стильному луці з Іспанії

Для красивих кадрів вона готова залізти на камінь у підборах

Дружина Усика опублікувала нові фото у стильному образі

Яка витончена сукня!

Як відомо, Усик полюбляє стильні й мінімалістичні фотосесії. Нещодавно вона постала за мокрим склом в куртці на голе тіло.

Нагадаємо, цього місяця Катерина з чоловіком приїхали до Вашингтона, маючи політичну місію. Тоді Усики показались у ділових образах на важливих заходах.

Зазначимо, що подружжя має чотирьох спільних дітей. Раніше ТаблоID писав про красиву історію кохання пари.

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