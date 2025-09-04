Без мейку, в патчах та з малям на руках: Кетрін Шварценеггер показала, якою бачить її Кріс Претт. Фото
Донька американського актора Арнольда Шварценеггера, Кетрін поділилася фотодобіркою, де показала двох різних себе: ошатну та нафарбовану і "на домашньому".
35-річна дружина актора Кріса Претта виклала її в Instagram.
"Що бачите ви vs. що бачить мій чоловік", - написала вона.
На останній світлині усміхнена Кетрін, без мейкапу та з патчами під очима, тримає на руках наймолодшого з трьох їхніх із Крісом дітей: хлопчика Форда, якому в листопаді виповниться рік.
Нагадаємо, в пари є дві старші доньки: 5-річна Лайла та 3-річна Елоїза.
Як відомо, Кетрін поки єдина з дітей "Залізного Арні", хто вже створив власну сім'ю. Але старший Арнольдів син Патрік, зірка серіалу "Білий лотос" заручений із моделлю Еббі Чемпіон.
