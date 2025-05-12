"Чимало спроб і помилок": син Шварценеггера прокоментував своє схуднення та назвав продукт, завдяки відмові від якого втратив 14 кіло

Крістофер Шварценеггер (крайній ліворуч) на прем'єрі з родиною в лютому 2025-го Фото Getty Images

Молодший син голлівудської зірки Арнольда Шварценеггера, 27-річний Крістофер прокоментував своє разюче схуднення, яке останні тижні обговорюють у ЗМІ та соцмережах.

Як зізнався молодик, насправді на цю трансформацію йому знадобилося близько п'яти років. Беручи днями участь у заході Inaugural Beacher Vitality Happy & Healthy Summit, Крістофер розповів, у який момент він вирішив змінити своє життя, пише People.

"Це був великий процес", - поділився Шварценеггер.

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"Це почалося в 2019, коли я жив у Австралії. Це була моя велика подорож. Вона була для мене дуже значущою: "О, я поїду туди і здійсню все те-то, побуваю в Австралії", і я просто побачив, наскільки моя вага забороняє мені повсякденні заняття", - розказав він.

Крістофер на саміті поділився своїм досвідом схуднення Фото Getty Images

Наприклад: "Я хочу зайнятися скайдайвінгом. І мої друзі такі: "Ага, нізащо". І я: "Так, я не можу займатися скайдайвінгом"", - пригадав Крістофер.

Зі слів Шварценеггера, невпевненість у собі, спричинена зайвою вагою, супроводжує його ще зі старших класів. Тоді він "перепробував усе", зокрема доставку здорової їжі та почувався "диваком", коли в їдальні обідав не тим, що могли дозволити собі однолітки.

"Це не справа одного дня, мені знадобилося чимало спроб та помилок... І навіть досі... коли ви кажете, о, фото до та після... Я не відчуваю що я вже "після". Я досі не відчуваю, що я в цій точці", - зізнався чоловік.

А ще Крістофер розповів, відмова від якого продукту допомогла йому скинути майже 14 кілограмів.

У 2019-му році молодший син Арнольда виглядав ось так Фото Getty Images

"Це досить химерно, я відмовився від хліба на час Великого посту... Я подумав: "Що ж, що як я відмовлюся від хліба, я просто можу скористатися нагодою, я хороший католицький хлопець, тож я його не порушу. І це було моє одне правило. Я сказав: "Я не порушу піст". І лише за допомогою цього я скинув 30 фунтів", - похвалився молодик.

Як відомо, Крістофер - один із трьох синів Арнольда Шварценеггера. Є ще 31-річний Патрік, син актора від ексдружини Марії Шрайвер, та Джозеф Баена, якому, як і Крісу, 27 років - плід зради "Залізного Арні" з домоправителькою.

Нагадаємо, в Арнольда й Марії є й дві доньки: 35-річна Кетрін, яка подарувала їм уже трьох онуків, і 33-річна Крістіна.



