"Чимало спроб і помилок": син Шварценеггера прокоментував своє схуднення та назвав продукт, завдяки відмові від якого втратив 14 кіло
Молодший син голлівудської зірки Арнольда Шварценеггера, 27-річний Крістофер прокоментував своє разюче схуднення, яке останні тижні обговорюють у ЗМІ та соцмережах.
Як зізнався молодик, насправді на цю трансформацію йому знадобилося близько п'яти років. Беручи днями участь у заході Inaugural Beacher Vitality Happy & Healthy Summit, Крістофер розповів, у який момент він вирішив змінити своє життя, пише People.
"Це був великий процес", - поділився Шварценеггер.
"Це почалося в 2019, коли я жив у Австралії. Це була моя велика подорож. Вона була для мене дуже значущою: "О, я поїду туди і здійсню все те-то, побуваю в Австралії", і я просто побачив, наскільки моя вага забороняє мені повсякденні заняття", - розказав він.
Наприклад: "Я хочу зайнятися скайдайвінгом. І мої друзі такі: "Ага, нізащо". І я: "Так, я не можу займатися скайдайвінгом"", - пригадав Крістофер.
Зі слів Шварценеггера, невпевненість у собі, спричинена зайвою вагою, супроводжує його ще зі старших класів. Тоді він "перепробував усе", зокрема доставку здорової їжі та почувався "диваком", коли в їдальні обідав не тим, що могли дозволити собі однолітки.
"Це не справа одного дня, мені знадобилося чимало спроб та помилок... І навіть досі... коли ви кажете, о, фото до та після... Я не відчуваю що я вже "після". Я досі не відчуваю, що я в цій точці", - зізнався чоловік.
А ще Крістофер розповів, відмова від якого продукту допомогла йому скинути майже 14 кілограмів.
"Це досить химерно, я відмовився від хліба на час Великого посту... Я подумав: "Що ж, що як я відмовлюся від хліба, я просто можу скористатися нагодою, я хороший католицький хлопець, тож я його не порушу. І це було моє одне правило. Я сказав: "Я не порушу піст". І лише за допомогою цього я скинув 30 фунтів", - похвалився молодик.
Як відомо, Крістофер - один із трьох синів Арнольда Шварценеггера. Є ще 31-річний Патрік, син актора від ексдружини Марії Шрайвер, та Джозеф Баена, якому, як і Крісу, 27 років - плід зради "Залізного Арні" з домоправителькою.
Нагадаємо, в Арнольда й Марії є й дві доньки: 35-річна Кетрін, яка подарувала їм уже трьох онуків, і 33-річна Крістіна.
Може, "Оземпік"? У мережі обговорюють разюче схуднення Серени Вільямс. Фото
53-річний Ілон Маск святково оголосив, що робить уколи для схуднення
Від 106 до 79 кілограмів: Ченнінг Татум показав, що він робив зі своїм тілом заради ролей. Фото
"Хвороба піратів 17-го століття": Роббі Вільямс шокував небезпечними наслідками вживання ним ліків для схуднення
Зірка "Ейфорії", яку підозрювали у використанні "Оземпіку", похизувалася схудненням в обтислій сукні. Фото