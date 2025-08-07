Онуці Шварценеггера 5 років: як дівчинку вітали батьки. Фото

Карина Тімкова - 7 серпня, 13:15
Кетрін Шварценеггер і Кріс Претт привітали дочку з 5-річчям

Кетрін Шварценеггер і Кріс Претт привітали свою першу спільну дитину з днем народження

Фото instagram

Донька голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, письменниця Кетрін Шварценеггер привітала свою дочку Лайлу з 5-річчям.

В Instagram 35-річна зіркова матуся опублікувала милий знімок, на якому обіймає свого первістка у рожевій сукенці на подвір'ї.

"Вітаю з п'ятиріччям, моя мила дівчинко. Я люблю тебе більше, ніж можна описати словами", — написала вона під фото.


Кетрін Шварценеггер привітала дочку з 5-річчям милим фото
Іменинниця комфортно вмостилася на руках у мами
Фото Instagram

Нагадаємо, батьком Лайли є чоловік Кетрін, голлівудський актор Кріс Претт. Разом батьки також виховують 3-річну дочку Елоїзу та сина Форда Фіцджеральда, якому у листопаді виповниться один рік.

Кріс Претт привітав свою дочку і онуку Шварценеггера з 5-річчям

Зірковий татусь також привітав донечку милими світлинами і написав: "Я не можу повірити, що моїй маленькій дівчинці 5. Час дійсно летить. Я люблю тебе, Лайла!"

Фото instagram

У своєму блозі Шварценеггер часто показує спадкоємців на милих фото, а ще вона влаштовує їм цікаві розваги на природі. Цієї весни молодшій донечці подружжя влаштовували яскраву вечірку.

