Онуці Шварценеггера 5 років: як дівчинку вітали батьки. Фото
Донька голлівудського актора Арнольда Шварценеггера, письменниця Кетрін Шварценеггер привітала свою дочку Лайлу з 5-річчям.
В Instagram 35-річна зіркова матуся опублікувала милий знімок, на якому обіймає свого первістка у рожевій сукенці на подвір'ї.
"Вітаю з п'ятиріччям, моя мила дівчинко. Я люблю тебе більше, ніж можна описати словами", — написала вона під фото.
Нагадаємо, батьком Лайли є чоловік Кетрін, голлівудський актор Кріс Претт. Разом батьки також виховують 3-річну дочку Елоїзу та сина Форда Фіцджеральда, якому у листопаді виповниться один рік.
У своєму блозі Шварценеггер часто показує спадкоємців на милих фото, а ще вона влаштовує їм цікаві розваги на природі. Цієї весни молодшій донечці подружжя влаштовували яскраву вечірку.