Кейт Міддлтон у сукні з оксамитовим бантом удруге за два дні з'явилася на публіці. Фото

Принцеса Вельська Кейт Міддлтон вдруге за два дні з'явилася на публіці разом з іншими членами королівської родини. Вона офіційно повернулася до виконання своїх обов'язків.

У неділю, 10 листопада, Кейт вийшла на балкон над військовим меморіалом Кенотаф у Лондоні, аби вшанувати полеглих бійців Збройних сил Великої Британії, світлинами поділилися в офіційному Instagram принца та принцеси Вельських.

Звідти Кейт спостерігала за тим, як король Чарльз ІІІ та принц Вільям здійснювали покладання квітів до меморіалу.

На Кейт було чорне плаття-пальто з оксамитовим бантом від бренду Catherine Walker & Co. Свій образ вона доповнила чорним капелюшком з сіткою і пір'ям, а також прикріпила на комір брошку у вигляді трьох червоних маків.

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До речі, у підбірку фото з покладання квітів додали також світлину з маленькою дівчинкою в українському віночку.

Нагадаємо, зазвичай королівська родина утримується від заяв на політичні теми, однак після початку повномасштабної війни в Україні, принц Вільям та Кейт Міддлтон порушили нейтралітет та підтримали українців.

Як відомо, після цього вони неодноразово з'являлися у центрах для допомоги українцям, відвідували українських військових, які навчалися у Британії. Та навіть зустрічалися з Оленою Зеленською.

А на Євробаченні 2022-го Кейт Міддлтон з'явилася у відео Kalush Orchestra перед виступом.