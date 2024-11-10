Кейт Міддлтон у сукні з оксамитовим бантом удруге за два дні з'явилася на публіці. Фото
Принцеса Вельська Кейт Міддлтон вдруге за два дні з'явилася на публіці разом з іншими членами королівської родини. Вона офіційно повернулася до виконання своїх обов'язків.
У неділю, 10 листопада, Кейт вийшла на балкон над військовим меморіалом Кенотаф у Лондоні, аби вшанувати полеглих бійців Збройних сил Великої Британії, світлинами поділилися в офіційному Instagram принца та принцеси Вельських.
Звідти Кейт спостерігала за тим, як король Чарльз ІІІ та принц Вільям здійснювали покладання квітів до меморіалу.
На Кейт було чорне плаття-пальто з оксамитовим бантом від бренду Catherine Walker & Co. Свій образ вона доповнила чорним капелюшком з сіткою і пір'ям, а також прикріпила на комір брошку у вигляді трьох червоних маків.
До речі, у підбірку фото з покладання квітів додали також світлину з маленькою дівчинкою в українському віночку.
Нагадаємо, зазвичай королівська родина утримується від заяв на політичні теми, однак після початку повномасштабної війни в Україні, принц Вільям та Кейт Міддлтон порушили нейтралітет та підтримали українців.
Як відомо, після цього вони неодноразово з'являлися у центрах для допомоги українцям, відвідували українських військових, які навчалися у Британії. Та навіть зустрічалися з Оленою Зеленською.
А на Євробаченні 2022-го Кейт Міддлтон з'явилася у відео Kalush Orchestra перед виступом.
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