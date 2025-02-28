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"Посвята кров'ю": біограф розказав про моторошну королівську традицію, від якої Міддлтон прагне захистити своїх дітей

Марія Ткаченко - 28 лютого, 15:00
Кейт Міддлтон і принц Вільям
Фото Getty Images

Принцеса Вельська Кейт зазвичай шанує і дотримується традицій королівської родини Великої Британії, проте щодо однієї з них вона готова сказати рішуче "ні". Адже мова йде про їхніх із Вільямом дітей: Джорджа, Шарлотту і Луї.

43-річна Кетрін у жодному разі не дозволить їм пройти "посвяту кров'ю", яку упродовж сторіч і дотепер проходили всі королівські нащадки.

Про це повідомив неофіційний біограф, автор книг про королівську родину Том Квінн, пишуть International Business Times UK.


Полювання з давніх-давен було улюбленою розвагою британських монархів. І коли юному мисливцеві вдавалося підстрелити першу здобич, його обличчя символічно мастили її кров'ю - на знак дорослішання і як данину пошани дикій природі.

Принцеса Вельська

Кейт Міддлтон від цієї традиції, м'яко кажучи, не в захваті

Фото Getty Images

"Невістка Чарльза, Кетрін, принцеса Вельська проявила непохитність і наполягла, що в її дітей змащення кров'ю не буде", - запевнив Квінн.

Зі слів біографа, цілком підтримує в цьому дружину і принц Вільям, який відчуває дискомфорт через те, що королівська родина асоціюється з такою суперечливою традицією.

До речі, про власний досвід кровяної посвяти, пережитий у віці 15 років, принц Гаррі написав у своїй книзі "Запасний". Як пригадував онук королеви Єлизавети, єгер у буквальному сенсі втовкмачив його лицем у тушу вбитого оленя.

"Я був шокований його несамовитою силою. І пекельним запахом. Мій сніданок узявся вистрибнути зі шлунку. Ох, будь ласка, ох, будь ласка, не дайте мені наблювати в тушу оленя. За хвилину я вже не відчував жодних запахів, бо не міг дихати. Мої ніс та рот були повні крові та глибокої, вивертаючої теплоти", - розказав Гаррі.

Принц Гаррі

Мабуть, для своїх дітей, Арчі та Лілібет принц Гаррі не влаштовуватиме таких "розваг"

Фото Getty Images

Як відомо, пережитий тоді стрес не позбавив принца любові до полювання. У 2014-му році великого галасу наробило фото, на якому усміхнений Гаррі позує з трупом убитого буйвола. Світлина спливла в мережі в дуже недоречний (для принца) час: після його заяви про необхідність збереження тваринного світу Африки.

Організація з захисту прав тварин PETA свого часу зверталася до Кейт Міддлтон із закликом вплинути на чоловіка та дівера і переконати перестати вбивати тварин.

Нагадаємо, в останні роки свого життя Її Величність Єлизавета ІІ, вочевидь, прислухавшись до громадської думки, відмовилася від натурального хутра.

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