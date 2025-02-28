"Посвята кров'ю": біограф розказав про моторошну королівську традицію, від якої Міддлтон прагне захистити своїх дітей

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Принцеса Вельська Кейт зазвичай шанує і дотримується традицій королівської родини Великої Британії, проте щодо однієї з них вона готова сказати рішуче "ні". Адже мова йде про їхніх із Вільямом дітей: Джорджа, Шарлотту і Луї.

43-річна Кетрін у жодному разі не дозволить їм пройти "посвяту кров'ю", яку упродовж сторіч і дотепер проходили всі королівські нащадки.

Про це повідомив неофіційний біограф, автор книг про королівську родину Том Квінн, пишуть International Business Times UK.

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Полювання з давніх-давен було улюбленою розвагою британських монархів. І коли юному мисливцеві вдавалося підстрелити першу здобич, його обличчя символічно мастили її кров'ю - на знак дорослішання і як данину пошани дикій природі.

Кейт Міддлтон від цієї традиції, м'яко кажучи, не в захваті Фото Getty Images

"Невістка Чарльза, Кетрін, принцеса Вельська проявила непохитність і наполягла, що в її дітей змащення кров'ю не буде", - запевнив Квінн.

Зі слів біографа, цілком підтримує в цьому дружину і принц Вільям, який відчуває дискомфорт через те, що королівська родина асоціюється з такою суперечливою традицією.

До речі, про власний досвід кровяної посвяти, пережитий у віці 15 років, принц Гаррі написав у своїй книзі "Запасний". Як пригадував онук королеви Єлизавети, єгер у буквальному сенсі втовкмачив його лицем у тушу вбитого оленя.

"Я був шокований його несамовитою силою. І пекельним запахом. Мій сніданок узявся вистрибнути зі шлунку. Ох, будь ласка, ох, будь ласка, не дайте мені наблювати в тушу оленя. За хвилину я вже не відчував жодних запахів, бо не міг дихати. Мої ніс та рот були повні крові та глибокої, вивертаючої теплоти", - розказав Гаррі.

Мабуть, для своїх дітей, Арчі та Лілібет принц Гаррі не влаштовуватиме таких "розваг" Фото Getty Images

Як відомо, пережитий тоді стрес не позбавив принца любові до полювання. У 2014-му році великого галасу наробило фото, на якому усміхнений Гаррі позує з трупом убитого буйвола. Світлина спливла в мережі в дуже недоречний (для принца) час: після його заяви про необхідність збереження тваринного світу Африки.

Організація з захисту прав тварин PETA свого часу зверталася до Кейт Міддлтон із закликом вплинути на чоловіка та дівера і переконати перестати вбивати тварин.

Нагадаємо, в останні роки свого життя Її Величність Єлизавета ІІ, вочевидь, прислухавшись до громадської думки, відмовилася від натурального хутра.