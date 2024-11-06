"Почнемо бачити її набагато частіше": королівський біограф повідомив добрі новини про здоров'я Міддлтон

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Дружина британського принца Вільяма, Кейт Міддлтон, яка на початку вересня повідомила, що завершила хіміотерапію, перебуває в ремісії та почувається дедалі ліпше.

Про це від власних джерел довідався неофіційний королівський біограф Роберт Джобсон, автор книги "Кетрін: принцеса Вельська". Як повідомив він Hello!, майбутня королева вертатиметься до виконання своїх обов'язків помалу, але публіка вже бачитиме її частіше.

"Наскільки я розумію, Кетрін почувається дуже добре. Вона повернулася до тренувань у залі й робить все, чого їй хотілося", - розказав письменник.

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"Я справді вважаю, що ми почнемо бачити її набагато частіше і що вона не лише продовжить працювати кулуарно, а і братиме участь у заходах", - додав він.

Кейт Міддлтон одужує Фото Getty Images

Як стало відомо Джобсону, 42-річна Міддлтон тепер має інакший погляд стосовно своєї діяльності як принцеси. Якщо до хвороби вона постійно їздила країною, то тепер зосередиться на більш значущих подіях.

"Її пріоритетом буде її сім'я, але ключовими заходами вона все одно займатиметься. Гадаю, Вільям дуже хоче, щоби вона повернулася, але не думаю, що це обов'язково сигналізує про те, що буде велика серія заходів, один за одним", - попередив біограф.

"Напевно, вони розуміють, що коли ти постійно отримуєш чогось багато, його вагомість зменшується. Оскільки Кетрін - головна зірка-жінка королівської родини, вона насправді може робити вагоміші заяви, коли її бачитимуть рідше", - пояснив він.

Джобсон прогнозує, що в 2025-му році Вільям і Кейт здійснять щонайменше одну закордонну поїздку.

Принцеса Вельська дедалі активніше братиме участь у публічних заходах Фото Getty Images

"Король не міг не поговорити з Кетрін про те, як підбадьорив його нещодавній закордонний тур, але вона чинитиме по-своєму. Її хвороба стала тим досвідом, який змінює життя; вона змінила підхід до того, як живе своє життя і, гадаю, вона робитиме власний вибір. Її пріоритетом лишається її родина", - підсумував біограф.

Нагадаємо, на початку жовтня Кейт уперше після завершення хіміотерапії з'явилася на публіці.

Як відомо, рак принцесі Вельській діагностували на початку року. Перед тим Кейт зробили планову операцію на черевній порожнині.



