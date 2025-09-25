"Спасибі за привітання з весіллям": кохана Кіану Рівза в мережі запостила фото з їхнім поцілунком

Фото Getty Images

Речник канадського актора Кіану Рівза спростував поголос про його одруження з художницею Александрою Грант. Але, схоже, те, як фани встигли порадіти за своїх улюбленців, зворушило пару.

52-річна Александра опублікувала в Instagram романтичне фото з Кіану.

"Це справжнє фото. Не фото з нагоди заручин і не оголошення про весілля за допомогою ШІ... просто поцілунок! (Хоча, може, це момент перед ним або після... судячи з трохи дурненьких виразів наших облич!)", - зазначила жінка.

Александра та Кіану не одружилися, але справді одне одного кохають Фото Brian Skope

"Я ділюся цим, щоби сказати спасибі всім за привітання з нашим весіллям. За винятком того, що ми не одружилися. Хороша новина, яка так потрібна в цей час, але все одно новина фальшива, тож будьте розважливі! Що ж, ось трішки справжнього щастя!", - підсумувала Грант.

Нагадаємо, перш ніж стати парою, Кіану та Александра довгий час просто товаришували.

Як відомо, 61-річний Рівз, який свого часу втратив ненароджену дитину, давно вирішив, що вже ніколи не стане батьком. Грант якось говорила, якими є плюси стосунків у зрізому віці.