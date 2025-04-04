Кардашян без трусиків та з хутром на цицях грайливо всілась на підлозі гардеробної. Фото
Американська реалітізірка Кім Кардашян влаштувала бешкетний мініфотосет у процесі примірки одягу в гардеробній.
44-річна багатодітна мамця для кількох кадрів попозувала лише у кошлатому хутряному топі, всівшись голою дупцею просто на підлогу.
Нагадаємо, гламурна красуня - одна з тих людей, кому доводиться жити з псоріазом. Кім відкрито розповідає про це та навіть показує, як виглядає в моменти загострень. ТаблоID писав також про інших відомих людей, які борються з хронічними захворюваннями і розладами.
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