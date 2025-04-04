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Кардашян без трусиків та з хутром на цицях грайливо всілась на підлозі гардеробної. Фото

Марія Ткаченко - 4 квітня, 12:45
Кім Кардашян
Фото з Instagram Кардашян

Американська реалітізірка Кім Кардашян влаштувала бешкетний мініфотосет у процесі примірки одягу в гардеробній.

44-річна багатодітна мамця для кількох кадрів попозувала лише у кошлатому хутряному топі, всівшись голою дупцею просто на підлогу.

Гола Кім Кардашян

"Примірки", - коротко підписала фото Кім


Кім Кардашян без трусиків

Той момент, коли нема чого надягти і нема куди вішати одяг?

Кім Кардашян без трусів

Кардашян спокусливо попозувала на підлозі гардеробної

Кімберлі Кардашян
Телезірка продемонструвала й кілька готових луків
Фото Кім Кардашян

Нагадаємо, гламурна красуня - одна з тих людей, кому доводиться жити з псоріазом. Кім відкрито розповідає про це та навіть показує, як виглядає в моменти загострень. ТаблоID писав також про інших відомих людей, які борються з хронічними захворюваннями і розладами. 

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Кім Кардашян
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