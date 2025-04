Вовчак, ВІЛ та психічні розлади: з якими захворюваннями живуть і борються зірки

Зірки здаються такими ідеальними: вони красиві, багаті та успішні. Але, перш за все, вони залишаються людьми, які так само хворіють і можуть вести тиху боротьбу за своє життя щодня.

ТаблоID вирішив розповісти про зірок, які страждають на хронічні хвороби та розлади. Читайте про те, як вони не втрачають надію, знаходять сили і мотивацію жити далі.

Селена Гомес

32-річна американська співачка і акторка Селена Гомес у 2013 році раптово скасувала тур. Виявилося, що у неї діагностували аутоімунне захворювання – вовчак (характеризується тим, що імунітет атакує власну тканину і пошкоджує ДНК здорових клітин). Тоді Гомес поставила кар'єру на паузу на кілька років і проходила важке лікування - курс хіміотерапії, а у 2017 році пересадку нирки.

Вовчак позначився на психічному здоровʼї зірки, Селена замкнулася в собі і перестала певний час вести публічний спосіб життя.

Селена багато років бореться за своє життя Фото з Instagram

Селена й досі шкодує, що ігнорувала ранні симптоми і продовжувала працювати. Тож закликає не йти її стежкою, а одразу звертатися до лікаря.

У 2020 році у Селени Гомес було болісне загострення, проте у 2024 році наступила очікувана ремісія. Попри це, вона все ще приймає ліки від вовчака і страждає на побічну реакцію – тремтіння рук.

До речі, нирку Селені пожертвувала її подруга, колега по цеху, актриса Франсія Раїса.

Фото з Instagram

Після того, як вона розповіла про своє здоров'я, Гомес зіткнулася з бодішеймінгом, адже саме тоді її вага почала коливатися через ліки від вовчака.

"Я, як правило, набираю велику вагу, і це відбувається цілком нормально, а потім худну. Я хотіла сказати і заохотити всіх, хто відчуває сором за те, через що вони проходять, і ніхто не знає справжньої історії... Я просто хочу, щоб люди знали, що ви красиві і чудові", – висловилася співачка.

До речі, окрім того Селена Гомес страждає ще й на біполярний розлад. Його актрисі діагностували у 2016 році після того, як члени коменди помітили дивну поведінку зірки. У артистки швидко змінювався настрій і були порожні очі.

Кім Кардашян

44-річна телезірка Кім Кардашян успадкувала від своєї матері Кріс Дженнер аутоімунне захворювання – псоріаз. Пізніше у селебріті розвинувся ще й псоріатичний артрит. Хвороби проявляються запальними висипами на шкірі, а також болем у кістках.

Понад 10 років Кім живе з псоріазом Фото з Instagram

У 25 років Кім спіткало перше загострення псоріазу. Тоді їй допоміг лікар, що жив поряд і зробив укол кортизону, що змусило хворобу відступити на пʼять років.

Проте справжня боротьба з псоріазом розпочалася, коли Кім виповнилося 30 років, і продовжується дотепер.

"Коли я завагітніла обидва рази, він повністю зник. Це було дивовижно, але потім він повернувся знову. На початку цього року все стало дуже погано - псоріаз покрив все моє обличчя і більшу частину тіла", – пригадувала Кім Кардашян.

На тілі Кім періодично з'являється висип Фото з сайту Poosh

Відтоді зірка провела багато досліджень, перепробувала багато методів і зупинилася на переоцінці способу життя.

"Я веду здоровий спосіб життя і намагаюся їсти якомога більше рослинної їжі та пити смузі з морського моху. Наперекір стресу в житті, я намагаюся приділяти час собі, щоб зосередитися і звести стрес до мінімуму", – пояснила Кім.

Сьогодні блогерка почуває себе комфортно з хворобою, не стидається висипки, але іноді маскує її макіяжем

Десь псоріаз не проходить ніколи, як от на одній нозі Кім Фото з сайту Poosh

"Якщо у вас псоріаз, ви не можете дозволити йому зруйнувати ваше життя або забрати найкраще у вас. Ви повинні робити все можливе, щоб відчувати себе комфортно і не дозволяти псоріазу взяти над вами гору", – підсумувала Кардашян.

Чарлі Шин

У 2015 році актор Чарлі Шин публічно оголосив про свій ВІЛ-позитивний статус. Про свій діагноз актор дізнався у 2011 році і вирішив розповісти про свій стан, щоб привернути увагу громадськості. Шин відчуває, ніби "несе факел" для інших людей, які борються з хворобою, що викликає СНІД.

Оголосити публічно про свій ВІЛ-позитивний статус - це сміливо Фото з Instagram

"У день, коли мені поставили діагноз, мені одразу захотілося застрелитися. Але там була моя мама, я не міг зробити цього перед нею і дозволити їй прибирати цей безлад", – згадував 59-річний Чарлі.

"Але потім на мене найшло щось інше. Вони дали мені жменю таблеток і сказали: "Тепер ти можеш йти додому, і ти будеш жити", – додав Шин.

Після того актор почав брати участь в різноманітних дослідженнях ВІЛ і навіть тестував на собі препарат від вірусу. Сьогодні Чарлі Шин перебуває в терапії і почувається чудово.

Деніел Редкліфф

Зірка фільмів про Гаррі Поттера Деніел Редкліфф з дитинства страждає на неврологічне захворювання – диспраксія.

"Мені було важко вчитися в школі, у мене все погано виходило, я не мав явного таланту", – розповідав відомий 35-річний актор.

Захворювання внесло в життя Деніела свої корективи Фото Getty Images

Через диспраксію актор не може робити елементарні речі, як от зав'язати кросівки чи писати від руки.

"Я не можу зав'язати кросівки і у мене жахливий почерк. У дитинстві я страждав від невпевненості в собі, тому що вважав себе маленьким. Частково через дипраксію я хотів стати актором", – ділився актор Деніел Редкліфф.

Дипраксія здебільшого впливає на моторику, а діяльність, що вимагає координації, є складним завданням для людей, які страждають на цю хворобу.

Том Хенкс

У 2013 році зірці кіно Тому Хенксу діагностували діабет другого типу.

"Мій лікар сказав: "Якщо вам вдасться важити стільки, скільки ви важили в старшій школі, ви фактично станете цілком здоровим, і у вас не буде діабету ІІ типу." А я сказав: "Що ж, хай у мене тоді буде діабет ІІ типу", – пожартував Том.

Том Хенкс не хотів змінювати старі звички Фото з Instagram

Пізніше зірка "Форрест Ґамп" Том Хенкс жалкував, що раніше зневажливо ставився до свого здоровʼя, не зважав на зайву вагу і великий ризик захворіти на діабет,

"Я - частина ледачого американського покоління, яке сліпо проживало життя, наче вечірку, і тепер довідалося, що хворе", – розказував Хенкс.

Белла Хадід

Понад 10 років інфлюенсерка і модель страждає на хворобу Лайма (бореліоз), котру спричиняє укус кліща. Для цього захворювання характерними є ураження нервової системи, серця, шкіри і суглобів. Бореліоз часто стає хронічним і рецидивуючим.

Хвороба Лайма розпочалася у Хадід з постійного виснаження, проблем з памʼяттю, сном, а також увагою. До того ж дівчину турбували біль у суглобах, мʼязах та лімфовузлах.

Понад 10 років Белла бореться з хворобою Фото з Instagram

"Жити в цьому стані, який із часом погіршувався, і працювати, намагаючись зробити так, щоби я сама, моя родина і люди, що мене підтримують, пишалися мною - це позначилося на мені так, що я насправді й пояснити не можу. Бути такою сумною та хворою і мати найбільше дарунків долі/привілеїв/можливостей/любові навколо себе - це, мабуть, найбільше сум'яття", – ділилася з фанами Белла під час чергового загострення хвороби.

Белла щаслива, що поряд близькі люди Фото з Instagram Bella Hadid

Сьогодні 28-річна Белла Хадід вважає, що ці випробування зробили її тою, якою вона є тепер.

"Я маю дуже багато за що бути вдячна, в мене так багато перспектив у житті, ці 100+ днів хвороби Лайма, хронічна інфекція, лікування змішаної інфекції, майже 15 років невидимого страждання – усе це було того варте, якщо я, як на те воля Божа, матиму ціле життя, щоби поширювати любов із повної чаші, зможу вперше в житті справді бути собою", – розказувала модель.

Хадід вважає, що хвороба зробила її краще Фото з Instagram Bella Hadid

До речі, на хворобу Лайма страждає і мати моделі Йоланда Хадід, а також молодший брат Анвар.

Джим Керрі

Джим Керрі – комедійний актор і зірка фільму "Маска", у 2004 році в інтерв'ю CBS Керрі відкрито розповів про свій діагноз СДУГ (Синдром дефіциту уваги і гіперактивності).

Керрі теж пережив чимало Фото з twitter (Х) керрі

Зі СДУГ актор бореться з дитинства. Він відверто говорив про те, що іноді переживав глибоку депресію.

Попри ці виклики, Керрі став одним з найуспішніших та найкультовіших акторів Голлівуду. Він виступає за боротьбу зі стигматизацією психічних захворювань і є натхненням для людей з нейророзладами.

Сільвестр Сталлоне

У своєму документальному фільмі "Sly" на Netflix Сильвестр Сталлоне розповів, що його особлива манера говорити стала наслідком медичної помилки.

Річ у тім, що майбутню зірку під час пологів "витягнули" за допомогою щипців, що спричинило параліч лицьових м'язів. Пошкодження лицьового нерва призвело до того, що його рот і око опустилися.

Крім того, параліч назавжди вплинув на його зовнішність, через що на екрані Сталлоне завжди виглядав злим та жорстоким. Але ж ключове тут "на екрані". Параліч ніяк не завадив Сільвестру стати культовою зіркою кіно.

Міллі Боббі Браун

Молода актриса і зірка "Дивні дива" Міллі Боббі Браун народилася з частковою втратою слуху. Протягом років слух поступово погіршувався і зараз красуня взагалі не чує на одне вухо.

Проте Браун це ніяк не зупиняє грати в кіно і навіть співати.

Вада слуху не заважає Браун жити на повну Фото @katiemccurdy_

"Я просто почала співати, і якщо це звучить погано, мені байдуже, бо я просто роблю те, що люблю. Ти не мусиш гарно співати. Не мусиш гарно танцювати або грати. Якщо тобі подобається це робити, якщо ти щиро цим насолоджуєшся, то роби це. Ніхто не повинен тебе спиняти", – поділилася натхненням актриса.

Марая Кері

Королева Різдва Mariah Carey страждає на біполярний афективний розлад, який характеризується різкими перепадами настрою, змінами фаз – від маніакальної до депресивної.

Вперше діагноз Кері поставили у 2001 році, коли її госпіталізували через нервовий зрив.

Виконавиця "All I Want For Christmas Is You" Мерая Кері роками соромилася хвороби, проте з часом прийняла її і почала відкрито про це говорити.

Певний час Кері соромилася розладу Фото з Instagram

"Донедавна я жила в запереченні та ізоляції і в постійному страху, що хтось мене викриє. Це був занадто важкий тягар, і я просто не могла більше цього робити. Я шукала і отримала лікування, оточила себе позитивними людьми і повернулася до улюбленої справи - написання пісень і створення музики", – зізнавалася 55-річна співачка.

Селебріті проходила терапію і приймала ліки від біполярного розладу, завдяки котрим її самопочуття покращилося.

"Я сподіваюся, що ми зможемо досягти того, що стигма буде знята з людей, які проходять через це наодинці. Це не повинно визначати вас, і я відмовляюся дозволити цьому визначати мене або контролювати", – підсумувала зірка.

