"Зможе мати повне життя": Колін Фаррелл пояснив, чому вирішив помістити до спецзакладу невиліковно хворого 21-річного сина
Ірландський актор Колін Фаррелл, чий старший син Джеймс страждає на рідкісний нейродегенеративний розлад, синдром Ангельмана, розповів, що вони з матір'ю хлопця прийняли непросте рішення: переселити його в спецзаклад, де за ним доглядатимуть.
Яким він бачить подальше життя Джеймса, якому зараз 21 рік, зірка серіалу "Шуґар" повідав Candis Magazine, пише Daily Mail.
"Це непросто, хтось із батьків скаже: "Я хочу сам піклуватися про мою дитину." І я це поважаю", - зізнався 48-річний Колін.
"Але для мене жахіттям було би... Що як у мене завтра станеться інфаркт, а Джеймсова мати, Боже збав, потрапить у автоаварію і її теж не стане - і тоді Джеймс лишиться сам-один?", - поділився актор.
"Тоді він під опікою держави і потрапляє куди? Ми вже не матимемо права голосу", - сказав Фаррелл.
Зі слів Коліна, він та мати Джеймса, Кім Борденав, вирішили підшукати для сина хороший заклад для життя вже зараз, поки вони живі та здорові. Вони збираються навідувати його там і час від часу забирати додому.
"Ми хочемо, щоби він знайшов місце, де зможе мати повне та щасливе життя, де він відчуватиме зв'язок", - додав актор.
Нагадаємо, торік Колін та Джеймс знялися для глянцю, щоби привернути увагу до проблем людей із порушеннями інтелектуaльного розвитку, які, ставши дорослими, не можуть інтегруватися в суспільство.
Як відомо, в Фаррела є ще один син, Генрі, йому 15 років.
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