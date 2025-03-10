22-річний принц Люксембургу помер через рідкісне генетичне захворювання

Принц Фредерік де Нассау, молодший син принца Роберта Люксембурзького та принцеси Джулії, помер 1 березня у віці 22 років.

Причиною смерті стало рідкісне генетичне захворювання — POLG-асоційована мітохондріальна хвороба, яка вражає клітини організму і призводить до відмови багатьох органів.

Про втрату оголосив його батько у заяві, опублікованій на сайті фонду POLG — організації, яку сам Фредерік заснував для підтримки досліджень цього захворювання.

Люксембурзький принц боровся зі своєю хворобою з 14 років Фото polgfoundation

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За словами принца Роберта, син зібрав родину біля себе у свої останні дні. 28 лютого, у Міжнародний день рідкісних хвороб, він попрощався з близькими. Попри тяжкий стан, він зберігав силу духу та навіть пожартував, піднявши настрій рідним.

"Навіть в останні хвилини його гумор і безмежне співчуття підбадьорили нас усіх і змусили сміятися", — зазначив батько хлопця.

Фредерік також поставив важливе запитання Роберту перед смертю: "Тату, ти мною пишаєшся?"

"Фредерік знає, що він мій супергерой, як і для всієї нашої родини", — додав принц Роберт

Діагноз хлопцю поставили лише у 14 років, коли хвороба почала помітно проявлятися. Попри свій стан, принц доклав чимало зусиль для вивчення POLG і активно займався благодійною діяльністю.

Нагадаємо, Фредерік був племінником наслідного Великого герцога Люксембургу Гійома.

Зазначимо, цього року стало відомо про смерть багатьох знаменитостей. Серед них Джин Гекмен із дружиною, Мішель Трахтенберг, Вільденштейн і Володимир Раков.