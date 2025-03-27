"Були в паніці": Кот і Татарінцева розповіли про хворобу 8-місячної дочки та її наслідки

Подружжя поділилося своїм досвідом виявленням розеоли у дитини Фото Instagram

Хореограф Євген Кот і його дружина, гімнастка Наталія Татарінцева розповіли, як їхня 8-місячна донька Леля опинилася в лікарні та розкрили її діагноз.

Днями батьки поділилися тривожними новинами в Instagram, розповівши, що дівчинка почала лихоманити, а жар не вдавалося збити самостійно. Вони негайно викликали швидку допомогу. Лікарі припустили, що це може бути грип, однак тести цього не підтвердили.

Відповідь несподівано з’явилася завдяки підписникам Наталії, коли та повідомила, що у крихітки з'явився висип. Коментатори висловили припущення, ніби у Леї розеола — вірусне захворювання, спричинене герпесом 6 або 7 типу. Згодом цей діагноз підтвердив і лікар.

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Тривалий час крихітці не могли збити температуру. Спочатку лікарі вважали, що у неї грип Фото Instagram

Однак неприємності на цьому не закінчилися. Батьки помітили у дитини незвичні судоми і здригування по всьому тілу. Невролог сказав, що такі ускладнення можуть вказувати на епілепсію. Родина почала серйозно хвилюватися за здоров’я дівчинки.

"Мама з татом були в паніці та налаштовані на найгірше. Водночас тато намагався додзвонитися в Охматдит, тому що неврологічний стаціонар знаходиться там… Щоб зробити аналізи нам довелося бігати різними корпусами лікарні", — написали Кот і Татарінцева від обличчя маленької доньки.

Наталія назвала перші ознаки розеоли

Лікарі провели низку обстежень, включаючи електроенцефалограму і УЗД головного мозку. Також Леля пройшла консультації у кількох спеціалістів: вірусолога, сомнолога та інфекціоніста. На щастя, результати підтвердили, що всі попередні симптоми пов’язані з розеолою, яка дала тимчасові ускладнення на нервову систему.

"Сподіваємося, ця історія була корисною. Інші мами мають знати про такі можливі ускладнення після розеоли, щоб бути готовими і вчасно звернутися до фахівця", — зазначила родина.

Мама і тато були налякані можливим діагнозом Лелі й пройшли повне обстеження. Епілепсія не підтвердилась

Нині маленька Леля вже вдома і почувається набагато краще. Батьки полегшено зітхнули, адже найгірші підозри не справдилися. Вони продовжують лікувати доньку згідно з порадами фахівців і наголошують на важливості вчасно звертатися за допомогою.

Нагадаємо, 36-річний Євген і 34-річна Наталія одружилися у червні 2019-го, а у липні 2024-го у них народилася донечка. Разом з нею подружжя влаштовує сімейні фотосесії. А ще Татарінцева любить ділитися смачними й корисними рецептами.