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"Для мами і доці": Татарінцева поділилася рецептом ніжного млинця з броколі. Відео

Карина Тімкова - 20 березня, 13:45

Дружина хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева опублікувала рецепт простого млинця, який підходить для щоденного готування.

Основний інгредієнт — броколі, але його можна замінити на інший овоч або навіть банан. Відео зі своєї кухні зірка показала в Instagram.

Для приготування також потрібно 1 яйце, 20 мл вершків 10% і 2 ст. л. борошна (спельтового або іншого на вибір). Наталія додала, що її 8-місячній донці Лелі такий смаколик до вподоби.

Наталія Татарінцева показалася на кухні

Усі інгредієнти змішуємо в посудині

Кадр з Instagram

Дружина Євгена Кота розкрила рецепт млинця для усієї родини

Потім ретельно перебиваємо блендером

Наталія Татарінцева показала, як готує страву з броколі

Суміш виливаємо на змащену олійкою пательню

Обжарюємо млинець на маленькому вогні з обох сторін по 3-4 хвилини.

Дружина Євгена Кота показала, як прикрашає страву з броколі

Наталія пропонує подавати страву зі сметаною або сиром

Наталія Татарінцева поділилася рецептом смаколика для доньки

Дружина Кота загортає млинець в рулет та прикрашає тарілку фруктами.

"Я часто даю просто шматочки Лелі і їй теж подобається", — запропонувала вона інший варіант подачі для дитини.

"Млинець для мами і доці", — підписала свій кулінарний ролик гімнастка.

Зазначимо, 34-річна Татарінцева частенько тішить фанатів цікавими рецептами. Днями вона показала, як приготувати дієтичну рибу і мигдалеві смаколики, а раніше ділилася секретом смачних домашніх котлет.

Нагадаємо, перша дитина Наталії та Євгена народилася минулого літа. Дівчинку назвали Лелею. Гімнастка навіть показувала, як займається спортом із донькою, а нещодавно батьки мило привітали її з 8 місяцями.

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