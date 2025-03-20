"Для мами і доці": Татарінцева поділилася рецептом ніжного млинця з броколі. Відео

Дружина хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева опублікувала рецепт простого млинця, який підходить для щоденного готування.

Основний інгредієнт — броколі, але його можна замінити на інший овоч або навіть банан. Відео зі своєї кухні зірка показала в Instagram.

Для приготування також потрібно 1 яйце, 20 мл вершків 10% і 2 ст. л. борошна (спельтового або іншого на вибір). Наталія додала, що її 8-місячній донці Лелі такий смаколик до вподоби.

Усі інгредієнти змішуємо в посудині Кадр з Instagram

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Потім ретельно перебиваємо блендером

Суміш виливаємо на змащену олійкою пательню

Обжарюємо млинець на маленькому вогні з обох сторін по 3-4 хвилини.

Наталія пропонує подавати страву зі сметаною або сиром

Дружина Кота загортає млинець в рулет та прикрашає тарілку фруктами. "Я часто даю просто шматочки Лелі і їй теж подобається", — запропонувала вона інший варіант подачі для дитини.

"Млинець для мами і доці", — підписала свій кулінарний ролик гімнастка.

Зазначимо, 34-річна Татарінцева частенько тішить фанатів цікавими рецептами. Днями вона показала, як приготувати дієтичну рибу і мигдалеві смаколики, а раніше ділилася секретом смачних домашніх котлет.

Нагадаємо, перша дитина Наталії та Євгена народилася минулого літа. Дівчинку назвали Лелею. Гімнастка навіть показувала, як займається спортом із донькою, а нещодавно батьки мило привітали її з 8 місяцями.