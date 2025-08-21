Підтяжка шкіри, біостимулятори і маски: Кардашян з сестрою показалася на трендових б'юті-процедурах в Кореї. Фото
44-річна американська теледіва Кім Кардашян під час недавньої поїздки до Південної Кореї вирішила особисто ознайомитися з місцевими трендовими процедурами краси.
Разом із сестрою Хлоєю Кардашян знаменитість відвідала кілька клінік, де спробувала різноманітні косметологічні процедури. На опублікованих в Instagram фото вона показалася з масками на обличчі, заклеєними скотчем бровами та лінією росту волосся, а ще з марлею і целофаном на шкірі.
За інформацією Page Six, Кардашян протестувала апаратні методики для підтягування шкіри, технології боротьби з гіперпігментацією та біостимулятори для шкіри.
41-річна Хлоя також не залишилася осторонь експериментів. У соцмережах вона поділилася селфі в масці зі спеціального косметичного засобу і марлі.
Нещодавно молодша сестра Кім особисто розповіла про процедури, які зробила з обличчям. Серед них є скульптра і уколи сперми лосося. До речі, схожі засоби використовують Валерія Крук та Дженніфер Еністон.
Косметологія і пластична хірургія є доволі популярною й серед голлівудських чоловіків. Наприклад, провідні лікарі розхвалили "омолоджене" обличчя Бреда Пітта. А щодо "вампірського" догляду, то його вже тестувала супермодель Аліна Байкова.
Нагадаємо, для ТаблоID іншими секретами свого догляду за обличчям поділилися Тоня Матвієнко, Анна Неплях, Олена Тополя і Віра Брежнєва.