Підтяжка шкіри, біостимулятори і маски: Кардашян з сестрою показалася на трендових б'юті-процедурах в Кореї. Фото

44-річна американська теледіва Кім Кардашян під час недавньої поїздки до Південної Кореї вирішила особисто ознайомитися з місцевими трендовими процедурами краси.

Разом із сестрою Хлоєю Кардашян знаменитість відвідала кілька клінік, де спробувала різноманітні косметологічні процедури. На опублікованих в Instagram фото вона показалася з масками на обличчі, заклеєними скотчем бровами та лінією росту волосся, а ще з марлею і целофаном на шкірі.

Засновниця брендів влаштувала справжній релакс для своєї шкіри Фото instagram

За інформацією Page Six, Кардашян протестувала апаратні методики для підтягування шкіри, технології боротьби з гіперпігментацією та біостимулятори для шкіри.

А тут зірка, скоріше за все, проходила процедуру лазером

Перед нанесенням цього засобу шкіру закрили марлею

Кім залишилася задоволеною косметологією в Кореї

На одному кадрі лікар вводить в її руку якусь рідину, дехто припускає, що це є кров. Як відомо, теледіва ще у 2013-му випробувала "вампірський догляд" для обличчя, під час якого плазму пацієнта вводять у шкіру мікроін'єкціями

41-річна Хлоя також не залишилася осторонь експериментів. У соцмережах вона поділилася селфі в масці зі спеціального косметичного засобу і марлі.

Обличчю Хлої косметологи також приділили час, вона робила аналогічні процедури

Після усіх б'юті справ сестри показалися на літаку зі спеціальними пов'язками від бренду Кардашян Фото instagram

Нещодавно молодша сестра Кім особисто розповіла про процедури, які зробила з обличчям. Серед них є скульптра і уколи сперми лосося. До речі, схожі засоби використовують Валерія Крук та Дженніфер Еністон.

Косметологія і пластична хірургія є доволі популярною й серед голлівудських чоловіків. Наприклад, провідні лікарі розхвалили "омолоджене" обличчя Бреда Пітта. А щодо "вампірського" догляду, то його вже тестувала супермодель Аліна Байкова.

