Підтяжка шкіри, біостимулятори і маски: Кардашян з сестрою показалася на трендових б'юті-процедурах в Кореї. Фото

Карина Тімкова - 21 серпня, 16:20

44-річна американська теледіва Кім Кардашян під час недавньої поїздки до Південної Кореї вирішила особисто ознайомитися з місцевими трендовими процедурами краси.

Разом із сестрою Хлоєю Кардашян знаменитість відвідала кілька клінік, де спробувала різноманітні косметологічні процедури. На опублікованих в Instagram фото вона показалася з масками на обличчі, заклеєними скотчем бровами та лінією росту волосся, а ще з марлею і целофаном на шкірі.

Кім Кардашян показала експериментальні косметологічні процедури в Кореї

Засновниця брендів влаштувала справжній релакс для своєї шкіри

Фото instagram

За інформацією Page Six, Кардашян протестувала апаратні методики для підтягування шкіри, технології боротьби з гіперпігментацією та біостимулятори для шкіри.


Кім Кардашян показалася на косметологічних процедурах в Кореї

А тут зірка, скоріше за все, проходила процедуру лазером

Кім Кардашян з марлею та маскою на обличчі показала корейську косметологію

Перед нанесенням цього засобу шкіру закрили марлею

Кім Кардашян зробила експериментальні косметологічні процедури в Кореї

Кім залишилася задоволеною косметологією в Кореї

Кім Кардашян здивувала ін'єкцією невідомої речовини в руку
На одному кадрі лікар вводить в її руку якусь рідину, дехто припускає, що це є кров. Як відомо, теледіва ще у 2013-му випробувала "вампірський догляд" для обличчя, під час якого плазму пацієнта вводять у шкіру мікроін'єкціями

41-річна Хлоя також не залишилася осторонь експериментів. У соцмережах вона поділилася селфі в масці зі спеціального косметичного засобу і марлі.

Хлоя Кардашян показалася з незвичною маскою на процедурах в Кореї

Обличчю Хлої косметологи також приділили час, вона робила аналогічні процедури

Кім і Хлоя Кардашян після б'юті процедур у шубах попозували в літаку

Після усіх б'юті справ сестри показалися на літаку зі спеціальними пов'язками від бренду Кардашян

Фото instagram

Нещодавно молодша сестра Кім особисто розповіла про процедури, які зробила з обличчям. Серед них є скульптра і уколи сперми лосося. До речі, схожі засоби використовують Валерія Крук та Дженніфер Еністон.

Косметологія і пластична хірургія є доволі популярною й серед голлівудських чоловіків. Наприклад, провідні лікарі розхвалили "омолоджене" обличчя Бреда Пітта. А щодо "вампірського" догляду, то його вже тестувала супермодель Аліна Байкова.

Нагадаємо, для ТаблоID іншими секретами свого догляду за обличчям поділилися Тоня Матвієнко, Анна Неплях, Олена Тополя і Віра Брежнєва.

Кім Кардашян Родина Кардашян
