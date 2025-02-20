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"Не шукають себе": Мішина на тлі підводних мешканців розказала, чого від них навчилася

Марія Ткаченко - 20 лютого, 14:45
Ксенія Мішина
Фото з Instagram Мішиної

Акторка Ксенія Мішина, яка полюбляє ділитися зі своєю аудиторією роздумами на філософські теми. Що навіяло їй спостережання за підводними мешканцями, зірка написала у Instagram.

35-річна Ксюша відвідала акваріум, імовірно, з Бангкоку, адже саме відпочиває в Таїланді зі своїм сином Платоном.

"Ви коли-небудь вдивлялися в життя підводного світу не як спостерігач, а як учень?", - поцікавилася Мішина.


Ксюша Мішина

Мішина помилувалася рибками та поринула в роздуми

"Там немає сумнівів. Немає метушні. Тільки спокійна точність.Там не шукають себе. Не питають, ким мають стати, не намагаються довести світові свою цінність. Вони просто є. Вони злиті з водою, вони частина руху, частина потоку. Ми ж витрачаємо життя на пошуки того, що ніколи не губили. Ламаємо себе, збираємо, біжимо, задихаємось, бо віримо, що якщо зупинимося - потонемо", - зазначила актриса.

Актриса Ксенія Мішина

Зірка вважає, що людині є чого повчитися в підводних мешканців

"Але якщо все ж таки достатньо просто заспокоїтись? Вода завжди тримає того, хто перестає з нею боротися. Життя, напевно, теж", - резюмувала вона.

Ксенія Mішина в Instagram

Нагадаємо, ТаблоID пригадував цікаві факти з особистого життя Мішиної, яка, будучи вагітною сином, утекла від його батька-аб'юзера. Платону вже 12 років, і зіркова мама виховує його громадянином світу, не сварить за міцні слівця та не змушує мити руки.

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