"Не шукають себе": Мішина на тлі підводних мешканців розказала, чого від них навчилася

Акторка Ксенія Мішина, яка полюбляє ділитися зі своєю аудиторією роздумами на філософські теми. Що навіяло їй спостережання за підводними мешканцями, зірка написала у Instagram.

35-річна Ксюша відвідала акваріум, імовірно, з Бангкоку, адже саме відпочиває в Таїланді зі своїм сином Платоном.

"Ви коли-небудь вдивлялися в життя підводного світу не як спостерігач, а як учень?", - поцікавилася Мішина.

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Мішина помилувалася рибками та поринула в роздуми

"Там немає сумнівів. Немає метушні. Тільки спокійна точність.Там не шукають себе. Не питають, ким мають стати, не намагаються довести світові свою цінність. Вони просто є. Вони злиті з водою, вони частина руху, частина потоку. Ми ж витрачаємо життя на пошуки того, що ніколи не губили. Ламаємо себе, збираємо, біжимо, задихаємось, бо віримо, що якщо зупинимося - потонемо", - зазначила актриса.

Зірка вважає, що людині є чого повчитися в підводних мешканців

"Але якщо все ж таки достатньо просто заспокоїтись? Вода завжди тримає того, хто перестає з нею боротися. Життя, напевно, теж", - резюмувала вона.

Нагадаємо, ТаблоID пригадував цікаві факти з особистого життя Мішиної, яка, будучи вагітною сином, утекла від його батька-аб'юзера. Платону вже 12 років, і зіркова мама виховує його громадянином світу, не сварить за міцні слівця та не змушує мити руки.