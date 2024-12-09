"Горда красуня": Ребрик після розлуки зацьомала молодшу донечку. Фото

Марія Ткаченко 9 грудня, 13:30
Ліля Ребрик
Фото з Instagram Ребрик

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик, яка була на гастроях у Дніпрі, встигла скучити за сім'єю, яка чекала на неї вдома.

Зворушливе возз'єднання з наймолодшою донею, 8-місячною Аделіною зірка показала у Insta-сторіс.

Лілія Ребрик

Лілія сумувала за маленькою Аделькою і її старшими сестрами, Діаною та Поліною


"Горда красуня", - підписала вона один із кадрів.

Лілія Ребрик та її молодша донька

Мамина красунечка

Як відомо, Аделька досить рано навчилася вимовляти слово "мама".

Нагадаємо, третя дитина в Ребрик та її чоловіка Андрія Дикого народилася, коли зірковій мамі було 42 роки. Лілії довелося стикнутися з хейтом і закидами, мовляв, пара пішла на такий крок, щоби хореограф зміг "відкосити від армії" або виїхати за кордон.

Читайте також:

Довгонога Ребрик на високому стільці показала, як уміє лінуватися

"Майже 10 кіло щастя": Ребрик із урочистої нагоди показала молодшу доню в стильному total black. Відео

"Всі три мої": Ребрик замилувала мережу селфі зі всіма дочками

Ребрик, Матвєєва, Падалко, Калатай: як змінилися і чим зараз займаються популярні телеведучі нульових. Фото



діти зірок Лілія Ребрик
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів