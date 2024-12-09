"Горда красуня": Ребрик після розлуки зацьомала молодшу донечку. Фото
Телеведуча та акторка Лілія Ребрик, яка була на гастроях у Дніпрі, встигла скучити за сім'єю, яка чекала на неї вдома.
Зворушливе возз'єднання з наймолодшою донею, 8-місячною Аделіною зірка показала у Insta-сторіс.
"Горда красуня", - підписала вона один із кадрів.
Як відомо, Аделька досить рано навчилася вимовляти слово "мама".
Нагадаємо, третя дитина в Ребрик та її чоловіка Андрія Дикого народилася, коли зірковій мамі було 42 роки. Лілії довелося стикнутися з хейтом і закидами, мовляв, пара пішла на такий крок, щоби хореограф зміг "відкосити від армії" або виїхати за кордон.
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