"Горда красуня": Ребрик після розлуки зацьомала молодшу донечку. Фото

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик, яка була на гастроях у Дніпрі, встигла скучити за сім'єю, яка чекала на неї вдома.

Зворушливе возз'єднання з наймолодшою донею, 8-місячною Аделіною зірка показала у Insta-сторіс.

Лілія сумувала за маленькою Аделькою і її старшими сестрами, Діаною та Поліною

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"Горда красуня", - підписала вона один із кадрів.

Мамина красунечка

Як відомо, Аделька досить рано навчилася вимовляти слово "мама".

Нагадаємо, третя дитина в Ребрик та її чоловіка Андрія Дикого народилася, коли зірковій мамі було 42 роки. Лілії довелося стикнутися з хейтом і закидами, мовляв, пара пішла на такий крок, щоби хореограф зміг "відкосити від армії" або виїхати за кордон.







