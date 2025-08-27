Лабубу-торт, футбол та веселощі в купальниках: Мадонна показала святкування 13-річчя прийомних доньок

Марія Ткаченко - 27 серпня, 10:45
Мадонна

У родині американської співачки Мадонни, яка нещодавно відзначила своє 67-річчя, відбулося ще одне свято. Прийомним донькам зірки, Стеллі та Естер виповнилося 13.

Мадж у своєму Instagram показала, як це було.

Мадонна і її прийомні діти

Стелла та Естер відгуляли свій 13-ий день народження просто неба


"Лабубу повсюди! Мій торт до дня народження зжерли, тож я вирішила повторити їх на святкуванні 13-річчя моїх дочок-двійнят! Але їх треба було заслужити", - написала артистка, додавши кілька емодзі, зокрема в вигляді футбольного м'яча.

Мадонна в інстаграм

Зіркова мама потурбувалася, щоюи свято вдалося

"Переможцю дістається все! З днем народження, Стелло та Естер! Діви-королеви! Я зовсім не була готова до ваших вдач, вашої енергії та ваших дуже сильних точок зору", - зазначила Мадонна.

Бойфренд Мадонни

Схоже, дівчатка добре ладнають із бойфрендом Мадж, Акімом Моррісом

Діти Мадонни

Коли хлопець вашої мами - футболіст

Як відомо, Естер і Стеллу, як і двох своїх старших прийомних дітей, співачка забрала з дитбудинку в Малаві, коли їм було по 4 роки. Рідна матір дівчаток померла, але лишився батько і троє старших сіблінгів. Чоловік, якого звати Адам Мвале, стверджував, що його ввели в оману та запевнили, що доньки їдуть до Америки не назавжди.

