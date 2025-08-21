Сексі луки, танці та конфуз з голим бюстом: Мадонна у корсеті феєрично відсвяткувала своє 67-річчя з дітьми і коханим в Італії. Фото

Американська співачка Мадонна, якій 16 серпня виповнилося 67 років, поділилася моментами свого святкування.

В Instagram знаменитість опублікувала добірку знімків, на яких показалися її діти та коханий, 29-річний футболіст Акім Морріс. Важливу подію родина відзначала в Італії.

"Все ще серпень, тож у мене досі день народження! Дякую усім, що прийшли", — підписала вона допис.

Для вечірки на свою честь співачка вбралася в корсет з вишивкою Фото instagram

Який магнетичний погляд

Закохані мали ефектний вигляд у святкових луках

До зіркової матусі приєднались її діти, 25-річний Рокко та 12-річні Стелла й Естер

Куди ж без другого birthday-луку. Вибір Мадонни впав на шовкову сукенцю і тренч

Іменинниця похвалилася стегнами на дивані

Артистка має теплі стосунки з сином, батьком якого є режисер Гай Річі

Стелла та Естер вдягнулися в образи у трендову тонку смужку

На фото авторка хітів з Рокко і дочками: 19-річною Мерсі та 28-річною Лолою, у якої стався неприємний конфуз — її підвела сукня і вона засвітила голий бюст

Закохані не соромляться демонструвати свою пристрасть і танцювати на публіці

Зіркова парочка прогулялася італійськими вуличками

Іменинниця поласувала морозивом

Який милий знімок зі старшим сином

Родина весело провела час на європейському відпочинку

Знаменитості підготували святковий торт у вигляді трендової іграшки Labubu

Нагадаємо, співачка є багатодітною мамою. Доньку Лолу вона народила від фітнес-тренера Карлоса Леона, а Рокко — від Гая Річчі. До речі, днями знаменитість вітала старшого сина з днем народження. А ще вона має чотирьох прийомних дітей: Мерсі, Стеллу, Естер і Девіда, якому 19 років.

До речі, Мадонна також відома своєю епатажністю і любов'ю до пікантних фотосесій. Не так давно вона в білизні позувала у ванній та в образі відьми-спокусниці прогулялася нічним містом.