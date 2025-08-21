Сексі луки, танці та конфуз з голим бюстом: Мадонна у корсеті феєрично відсвяткувала своє 67-річчя з дітьми і коханим в Італії. Фото
Американська співачка Мадонна, якій 16 серпня виповнилося 67 років, поділилася моментами свого святкування.
В Instagram знаменитість опублікувала добірку знімків, на яких показалися її діти та коханий, 29-річний футболіст Акім Морріс. Важливу подію родина відзначала в Італії.
"Все ще серпень, тож у мене досі день народження! Дякую усім, що прийшли", — підписала вона допис.
Нагадаємо, співачка є багатодітною мамою. Доньку Лолу вона народила від фітнес-тренера Карлоса Леона, а Рокко — від Гая Річчі. До речі, днями знаменитість вітала старшого сина з днем народження. А ще вона має чотирьох прийомних дітей: Мерсі, Стеллу, Естер і Девіда, якому 19 років.
До речі, Мадонна також відома своєю епатажністю і любов'ю до пікантних фотосесій. Не так давно вона в білизні позувала у ванній та в образі відьми-спокусниці прогулялася нічним містом.
