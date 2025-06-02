Макацарія в день 2-річчя сина показав його в традиційному образі. Фото

Карина Тімкова - 2 червня, 17:45

Грузинський бізнесмен і колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа 2 червня святкують другий день народження свого сина Георгія.

З цієї нагоди батьки в Instagram опублікували свіжі спогади зі своїм первістком і навіть поділилися його професійною фотосесією.

Іраклі Макацарія показав миле відео з синочком

Іраклі показав миле відео, де його син танцює під музику

Іраклі Макацарія привітав сина з 2-річчям

У руках іменинник тримав іграшкову машинку


Іраклі Макацарія сфоткав сина з пляшкою алкоголю в руках

Для фотосесії хлопчика вдягнули в традиційний одяг, а в руки, що дивно, йому дали пляшку коньяку

Іраклі Макацарія показав кумедні та милі кадри з сином

Ці кучері замилували підписників

Син Іраклі Макацарії попозував із бабусею

Георга також привітали друзі та родина

Син Іраклі Макацарії святкує 2-річчя
Оточення 40-річного Іраклі називає його сина "найкращим хлопчиком"

Нагадаємо, наприкінці січня цього року у подружжя народилася донечка Ніно. З нею зірковий татко нещодавно публікував ніжний знімок. А зі своїм первістком Іраклі та Ліза влаштовували сімейні зйомки і показувалися на затишній прогулянці.

Нещодавно Макацарія у компанії дружини відвідували світський захід в ошатних образах та розважались у Дубаї на своїх днях народження.

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