Макацарія в день 2-річчя сина показав його в традиційному образі. Фото

Грузинський бізнесмен і колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа 2 червня святкують другий день народження свого сина Георгія.

З цієї нагоди батьки в Instagram опублікували свіжі спогади зі своїм первістком і навіть поділилися його професійною фотосесією.

Іраклі показав миле відео, де його син танцює під музику

У руках іменинник тримав іграшкову машинку

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Для фотосесії хлопчика вдягнули в традиційний одяг, а в руки, що дивно, йому дали пляшку коньяку

Ці кучері замилували підписників

Георга також привітали друзі та родина

Оточення 40-річного Іраклі називає його сина "найкращим хлопчиком"

Нагадаємо, наприкінці січня цього року у подружжя народилася донечка Ніно. З нею зірковий татко нещодавно публікував ніжний знімок. А зі своїм первістком Іраклі та Ліза влаштовували сімейні зйомки і показувалися на затишній прогулянці.

Нещодавно Макацарія у компанії дружини відвідували світський захід в ошатних образах та розважались у Дубаї на своїх днях народження.