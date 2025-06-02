Макацарія в день 2-річчя сина показав його в традиційному образі. Фото
Грузинський бізнесмен і колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія та його дружина Ліза Чічуа 2 червня святкують другий день народження свого сина Георгія.
З цієї нагоди батьки в Instagram опублікували свіжі спогади зі своїм первістком і навіть поділилися його професійною фотосесією.
Нагадаємо, наприкінці січня цього року у подружжя народилася донечка Ніно. З нею зірковий татко нещодавно публікував ніжний знімок. А зі своїм первістком Іраклі та Ліза влаштовували сімейні зйомки і показувалися на затишній прогулянці.
Нещодавно Макацарія у компанії дружини відвідували світський захід в ошатних образах та розважались у Дубаї на своїх днях народження.
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