Мереживо і молочний колір: Макацарія з дружиною вигуляли парний лук на модну вечірку. Фото
Грузинський бізнесмен і колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія з дружиною Лізою Чічуа відвідали захід парфумерного бренду Jean Paul Gaultier.
На модну вечірку у Тбілісі подружжя прийшло у світлих аутфітах. 40-річний Іраклі позував у костюмі молочного кольору з чорною сорочкою. Його 23-річна кохана обрала коротеньку обтислу сукню з драпіруванням і мереживними рукавами.
Її ніжний образ був доповнений маленькою сумочкою Chanel і чоботами. Фото з події пара показала у своєму Instagram.
Нагадаємо, подружжя виховує двох дітей: майже 2-річного сина Георга і доньку Ніно, яка народилася 31 січня.
Разом з сином Іраклі та Ліза влаштовували веселу зйомку, а ще показували його милу зачіску на сімейній прогулянці. Про молодшу дитину Макацарія теж не забуває, нещодавно він опублікував миле фото з нею.
А минулого місяця парочка поїхала на яскраві святкування до Дубаю.