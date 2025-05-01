Мереживо і молочний колір: Макацарія з дружиною вигуляли парний лук на модну вечірку. Фото

Карина Тімкова - 1 травня, 15:30

Грузинський бізнесмен і колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія з дружиною Лізою Чічуа відвідали захід парфумерного бренду Jean Paul Gaultier.

На модну вечірку у Тбілісі подружжя прийшло у світлих аутфітах. 40-річний Іраклі позував у костюмі молочного кольору з чорною сорочкою. Його 23-річна кохана обрала коротеньку обтислу сукню з драпіруванням і мереживними рукавами.

Її ніжний образ був доповнений маленькою сумочкою Chanel і чоботами. Фото з події пара показала у своєму Instagram.

Іраклі Макацарія обійняв кохану на вечірці

Макацарія пригорнув дружину до себе

Фото Instagram

Дружина Іраклі Макацарії показалась у короткому луці

Ліза похвалилася своєю стрункістю

Фото @zukakakutashvili
Дружина Іраклі Макацарії ефектно попозувала у мінісукні

Бізнесмен одружився з коханою у 2022 році

Нагадаємо, подружжя виховує двох дітей: майже 2-річного сина Георга і доньку Ніно, яка народилася 31 січня.

Разом з сином Іраклі та Ліза влаштовували веселу зйомку, а ще показували його милу зачіску на сімейній прогулянці. Про молодшу дитину Макацарія теж не забуває, нещодавно він опублікував миле фото з нею.

А минулого місяця парочка поїхала на яскраві святкування до Дубаю.

Читайте також:

Дайверка, синхроністка та волонтерка: Як "холостяк" Макацарія учасниць "Міс Україна Всесвіт" вибирав

Іраклі Макацарія з дружиною похрестили 1-місячного сина. ФОТО

21-річна дружина Макацарія у вечірній сукні похизувалася фігурою через пів року після пологів

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів