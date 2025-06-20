"Наш козаче": Мезенцева показала новонародженого сина у вишиванці та оголосила його ім'я

Тамара Кудрявченко - 20 червня, 16:40
Мезенцева з Федоренком

Марія Мезенцева і Юрія Федоренко тепер батьки хлопчика

35-річна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева, яка нещодавно народила первістка, вперше показала фото малюка і оголосила його ім'я. 

Новоспечена мама виклала в Instagram фото себе в період вагітності, яку вона не афішувала, та присвятила сину зворушливі слова. 

"Нещодавно народився Теодор Юрійович. Ми тебе дуже чекали, наша світла душа! Дякуємо, що обрав нас з татом за своїх батьків. Ти дуже маленький, але дуже сміливий. Вже встиг поночувати в бомбосховищах, відчував тривогу під звуки обстрілів ворога, як і кожна дитина в нашій країні", - написала Мезенцева. 


Син депутатка Мезенцевої Теодор

Точну дату народження малюка Марія не повідомляла

"Найголовніше - будь здоровий! Ми тебе дуже любимо, наш Козаче! Світло обов’язково переможе! Вітаємо в цьому буремному світі", - звернулася до синочка нардепка. 

Чоловік Марії - депутат Київради і командир 429 окремого полку безпілотних систем АХІЛЛЕС

Чоловік Марії - депутат Київради і командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС"

Мезенцева, як і Нікітюк, показала себе вагітну вже після пологів

Мезенцева, як і Нікітюк, показала себе вагітну вже після пологів

Нагадаємо, Марія з Юрієм побралися минулого року в травні і показали фото з весілля. 

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