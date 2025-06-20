"Наш козаче": Мезенцева показала новонародженого сина у вишиванці та оголосила його ім'я

Марія Мезенцева і Юрія Федоренко тепер батьки хлопчика

35-річна депутатка від "Слуги народу" Марія Мезенцева, яка нещодавно народила первістка, вперше показала фото малюка і оголосила його ім'я.

Новоспечена мама виклала в Instagram фото себе в період вагітності, яку вона не афішувала, та присвятила сину зворушливі слова.

"Нещодавно народився Теодор Юрійович. Ми тебе дуже чекали, наша світла душа! Дякуємо, що обрав нас з татом за своїх батьків. Ти дуже маленький, але дуже сміливий. Вже встиг поночувати в бомбосховищах, відчував тривогу під звуки обстрілів ворога, як і кожна дитина в нашій країні", - написала Мезенцева.

Точну дату народження малюка Марія не повідомляла

"Найголовніше - будь здоровий! Ми тебе дуже любимо, наш Козаче! Світло обов’язково переможе! Вітаємо в цьому буремному світі", - звернулася до синочка нардепка.

Чоловік Марії - депутат Київради і командир 429 окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС"

Мезенцева, як і Нікітюк, показала себе вагітну вже після пологів

Нагадаємо, Марія з Юрієм побралися минулого року в травні і показали фото з весілля.