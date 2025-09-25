Кондратенко показалася з незвичною зачіскою: Як вам така Марія?

Співачка Маша Кондратенко, котра лише нещодавно навчилася приймати себе без мейкапу, продемонструвала шанувальникам результат експерименту з зачіскою.

25-річна білявка постала перед камерою з кучерями.

Замріяна Маша попозувала для ч/б фото

"Як вам така Марія?", - поцікавилася вона в Insta-підписників.

Нагадаємо, кучерявкою нещодавно побула і блогерка Саша Бо, а ще з акторка Олена Кравець приміряла кучеряву ретрозачіску для зйомок.