Кондратенко показалася з незвичною зачіскою: Як вам така Марія?
Співачка Маша Кондратенко, котра лише нещодавно навчилася приймати себе без мейкапу, продемонструвала шанувальникам результат експерименту з зачіскою.
25-річна білявка постала перед камерою з кучерями.
"Як вам така Марія?", - поцікавилася вона в Insta-підписників.
Нагадаємо, кучерявкою нещодавно побула і блогерка Саша Бо, а ще з акторка Олена Кравець приміряла кучеряву ретрозачіску для зйомок.
"Нескладна вправа": Кондратенко в обтислому ромпері та наколінниках вразила гнучкістю на паркеті. Відео
Кондратенко та Андраде в весняному кежуалі подуркували для спільних фото
Кондратенко в купальнику посвітила сідницями у спокусливому танці на терасі в Іспанії
Кондратенко у новому кліпі вдала з себе муху і потанцювала у липучці. Відео
Кондратенко в асиметричному топі з пікантним розрізом на животі заінтригувала новинами. Фото