Кондратенко показалася з незвичною зачіскою: Як вам така Марія?

Марія Ткаченко - 25 вересня, 11:15
Маша Кондратенко
Фото з Instagram Кондратенко

Співачка Маша Кондратенко, котра лише нещодавно навчилася приймати себе без мейкапу, продемонструвала шанувальникам результат експерименту з зачіскою.

25-річна білявка постала перед камерою з кучерями.

Маша Кондратенко в інстаграм

Замріяна Маша попозувала для ч/б фото


"Як вам така Марія?", - поцікавилася вона в Insta-підписників.

Нагадаємо, кучерявкою нещодавно побула і блогерка Саша Бо, а ще з акторка Олена Кравець приміряла кучеряву ретрозачіску для зйомок.

Читайте також:

"Нескладна вправа": Кондратенко в обтислому ромпері та наколінниках вразила гнучкістю на паркеті. Відео

Кондратенко та Андраде в весняному кежуалі подуркували для спільних фото

Кондратенко в купальнику посвітила сідницями у спокусливому танці на терасі в Іспанії

Кондратенко у новому кліпі вдала з себе муху і потанцювала у липучці. Відео

Кондратенко в асиметричному топі з пікантним розрізом на животі заінтригувала новинами. Фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів