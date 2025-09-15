Кондратенко в асиметричному топі з пікантним розрізом на животі заінтригувала новинами. Фото
Співачка Маша Кондратенко вирішила не тільки поповнила свій Instgaram естетичним контентом, але й похвалитися стрункою фігуркою.
25-річна зірка опублікувала добірку фото, на яких постала перед дзеркалом в асиметричному білому топі з пікантним розрізом на животі та мітенках в тон.
"Скоро буде багато цікавих новин, обіцяю", — заінтригувала вона шанувальників.
Влітку виконавиця встигнула відпочити в Іспанії та наробити спокусливих кадрів у купальнику. Також Маша пояснила, почуватися впевнено без косметики. А ще дівчину зазнімкували на веселій прогулянці з її колегою, співачкою Мішель Андраде.
Якось ТаблоID розповідав цікаві факти про життя і творчість Кондратенко.
