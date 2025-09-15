Кондратенко в асиметричному топі з пікантним розрізом на животі заінтригувала новинами. Фото

Карина Тімкова - 15 вересня, 15:00

Співачка Маша Кондратенко вирішила не тільки поповнила свій Instgaram естетичним контентом, але й похвалитися стрункою фігуркою.

25-річна зірка опублікувала добірку фото, на яких постала перед дзеркалом в асиметричному білому топі з пікантним розрізом на животі та мітенках в тон.

"Скоро буде багато цікавих новин, обіцяю", — заінтригувала вона шанувальників.

Маша Кондратенко в сексі топі наробила ефектних фото

Маша з магнетичним поглядом продемонструвала струнку фігурку


Маша Кондратенко у топі з розрізами блиснула стрункістю на фото

Кадр в русі вийшов доволі ефектним

Маша Кондратенко в сексі топі показала фігуру перед дзеркалом
У схожому аутфіті Кондратенко знялася в образі мухи в сатиричному кліпі
Маша Кондратенко в пікантному топі наробила ефектних фото

Цікаво, який сюрприз артистка готує фанам. Можливо, новий реліз?

Влітку виконавиця встигнула відпочити в Іспанії та наробити спокусливих кадрів у купальнику. Також Маша пояснила, почуватися впевнено без косметики. А ще дівчину зазнімкували на веселій прогулянці з її колегою, співачкою Мішель Андраде.

Якось ТаблоID розповідав цікаві факти про життя і творчість Кондратенко.

Читайте також:

"У очах не було життя": Маша Кондратенко розказала про важкий період і показала, як змінив її тіло спорт. Фото

"Їде дах": Klavdia Petrivna і Маша Кондратенко творчо відповіли на підозри, що вони - одна людина. Відео

"Цей біль не проходить": Кондратенко розповіла про втрату рідної людини та повернулася до себе малої в щемкому відео

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів