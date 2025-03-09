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Меган (Маркл) Сассекс показала рідкісне фото принца Гаррі з дочкою та себе в його обіймах

Юлія Леськова - 9 березня, 10:24
Меган Маркл позує для відео
Фото з Instagram Меган (Маркл) Сассекс

Дружина принца Гаррі Меган (Маркл) Сассекс, яка нещодавно заявила про зміну прізвища, замилувала архівними фото в обіймах чоловіка та з донечкою Лілібет.

Світлинами герцогиня Сассекська поділилася у своєму Instagram.

Дружина принца Гаррі похвалилася його ніжним моментом з донечкою на катері та замилувала світлиною, на яких ніжиться в обіймах коханого на тлі моря.


Принц Гаррі з донечкою Лілібет

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Меган Маркл та принц Гаррі обіймаються

Ну і як не потішити прихильників романтичними обіймами?

"З Міжнародним жіночим днем. Вітаємо сильних жінок навколо нас та дівчат з мріями, які стануть жінками з баченням. Також дякую тим, хто підносить нас кожного дня", - написала герцогиня.

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Також герцогиня похвалилася фото з мамою

Якось Меган (Маркл) Сассекс розповіла про новий медовий місяць з принцом Гаррі та затишне сімейне життя у Монтесіто.

Також герцогиня незвичайно привітала чоловіка з Днем закоханих.

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