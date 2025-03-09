Меган (Маркл) Сассекс показала рідкісне фото принца Гаррі з дочкою та себе в його обіймах
Дружина принца Гаррі Меган (Маркл) Сассекс, яка нещодавно заявила про зміну прізвища, замилувала архівними фото в обіймах чоловіка та з донечкою Лілібет.
Світлинами герцогиня Сассекська поділилася у своєму Instagram.
Дружина принца Гаррі похвалилася його ніжним моментом з донечкою на катері та замилувала світлиною, на яких ніжиться в обіймах коханого на тлі моря.
"З Міжнародним жіночим днем. Вітаємо сильних жінок навколо нас та дівчат з мріями, які стануть жінками з баченням. Також дякую тим, хто підносить нас кожного дня", - написала герцогиня.
Якось Меган (Маркл) Сассекс розповіла про новий медовий місяць з принцом Гаррі та затишне сімейне життя у Монтесіто.
Також герцогиня незвичайно привітала чоловіка з Днем закоханих.
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