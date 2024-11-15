Меган Маркл у топі-бюстьє відвідала гламурну вечірку без принца Гаррі. Фото

Фото Getty Images

Герцогиня Сассекська Меган Маркл 14-го листопада відвідала вечірку в Лос-Анджелесі з нагоди запуску бренду продуктів із догляду за волоссям зіркової стилістки Каді Лі.

43-річна дружина британського принца Гаррі прийшла на івент без нього і не лише в якості гості - вона теж інвестувала в цей проєкт, пише Daily Mail.

Меган підібрала для вечірки образ total black: брюки і топ-бюстьє. Коси вона накрутила в крупні пасма.

Реклама:

Меган позувала для фото з Каді і та Сержем Нормантом, іще одним відомим стилістом, автором її весільної зачіски Фото Getty Images

Нагадаємо, герцогиня, котра, подейкують, була дуже розчарована фінансовим становищем принца Гаррі, також є інвесторкою бренду корисних замінників кави. Торік Меган навіть особисто знялася в його рекламі.

Як відомо, неофіційний королівський біограф нещодавно передрік крах шлюбу Маркл і принца Гаррі.











