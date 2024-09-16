Як тобі це, Меган? ЗМІ звернули увагу на цікавий вибір фото, яким палац привітав принца Гаррі з 40-річчям

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Багато кого здивувало те, що 15-го вересня, у день 40-річчя британського принца Гаррі у офіційних акаунтах королівської родини та принца і принцеси Вельських були опубліковані привітання. Адже в попередні роки такого не робилося.

Однак навряд чи це слід розцінювати як ознаку якоїсь "відлиги" у стосунках між Гаррі та британською ріднею - річ просто в круглій даті, з якими палац вітає навіть "непрацюючих" членів сім'ї. А от вибір фото для привітання видається невипадковим.

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На те, як виглядає оригінальна світлина, звернула увагу газета Daily Mail.

Знімок було зроблено у 2018-му році, коли про "Мегзіт" іще ніхто і не підозрював. Герцог Сассекський та його дружина Меган Маркл перебували у робочій поїздці в Дубліні. Саме Меган і сиділа поруч із Гаррі в кадрі. Але згодом її було "обрізано". Видання припускає, що зробив це автор фотографії.

Збіг або невеличкий тролінг від королівського сммника? Фото Getty Images

Нагадаємо, подейкують, розірвання шлюбу з Маркл є принциповою умовою, за якої принцу Гаррі гіпотетично дозволили би повернутися в королівську родину. Як відомо, інсайдери розказують, що король Чарльз знову перестав відповідати на дзвінки молодшого сина.



