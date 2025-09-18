Сторічний коньяк, вишукане меню і синьо-жовтий "тандем" Камілли та Меланії: деталі королівського банкету для Трампів. Фото
17-го вересня у Віндзорському замку відбувся державний банкет на честь візиту президента США Дональда Трампа. Подія зібрала близько 160 гостей, серед яких були члени британської королівської родини, політики та бізнесмени.
Святковий стіл завдовжки понад 47 метрів прикрашали свічки, кришталь і майже півтори тисячі столового приладдя. Підготовка до вечора тривала цілий тиждень.
Меню для гостей було складене французькою мовою. Почали прийом з панна-котти з крес-салатом та перепелиними яйцями. На основну страву подали курку-балотіну, загорнуту в тонкі смужки кабачка та приправлену соусом на чебрецевій основі. Завершував трапезу десерт — ванільне морозиво з малиновим сорбетом і сливами сорту "Вікторія", повідомляє The New York Times.
Особливу увагу привернули напої. Під час вечері гостям подали портвейн 1945 року і коньяк 1912 року. Окремо для банкету підготували коктейль "Transatlantic Whisky Sour" на основі віскі Johnnie Walker, який доповнили горіховим кремом і підсмаженим маршмелоу.
У винній карті вечора були представлені як класичні французькі позиції, так і нові британські зразки. Для гостей подали і рідкісне американське вино Ridge Vineyards Monte Bello врожаю 2000 року.
Не менш обговорюваною частиною вечора стали вбрання. Королева Камілла з'явилась у синій вечірній сукні та масивних діамантових прикрасах з королівської колекції.
Перша леді США Меланія Трамп вдягнула яскраву жовту сукню від Carolina Herrera з відкритими плечима. З аксесуарів вона обрала масивний пояс лавандового кольору та зелені сережки.
Принцеса Вельська Кейт Міддлтон продемонструвала елегантність у блискучій сукні від Phillipa Lepley, оздобленій вишивкою з мережива. Образ вона доповнила тіарою, яка колись належала принцесі Діані, та сережки з колекції Єлизавети II.
Того ж дня принц і принцеса Вельські зустріли Трампів, коли ті прилетіли на приватному літаку до Британії. До речі, схожі ошатні вбрання Кейт і Вільям вдягали на банкет з нагоди візиту Емманюеля Макрона.
До речі, на літньому святкуванні у королівському палаці було помічено чимало зіркових гостей, серед них Бекхем, Вінслет, Стріп та інші.
Нещодавно Меланія теж влаштовувала звану вечерю у Білому домі, для якого з чоловіком вбралась у схожі аутфіти. А якось ТаблоID в деталях описав еволюцію стилю першої леді.
