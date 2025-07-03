Золоте міні та високі чоботи: молодша сестра Кейт Мосс скопіювала її культовий лук із нульових. Фото
Британська модель Лотті Мосс, яка в професії поки що не досягла успіхів її легендарної сестри, супермоделі Кейт Мосс, повторила один із її легендарних образів.
Золота мінісукенка, широкий пасок та високі чоботи - в такому луці Кейт у 2005-му році засвітилася на фестивалі Glastonbury. Двадцять років по тому, теж на Glastonbury, в такому самому з'явилася Лотті.
27-річна кралечка виклала серію фото у своєму Instagram.
Нагадаємо, Лотті мала непоганий заробіток на OnlyFans, але вирішила з цим зав'язати. Як відомо, торік дівчина вирішила публічно розповісти про свій негативний та небезпечний досвід із "Оземпіком", щоби застерегти інших.
Як відомо, єдина донька Кейт Мосс, 22-річна Ліла теж торує свій шлях у моделінгу.
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