Золоте міні та високі чоботи: молодша сестра Кейт Мосс скопіювала її культовий лук із нульових. Фото

Марія Ткаченко - 3 липня, 15:45
Кейт Мосс

У 51-річної Кейт Мосс є молодші брат і сестра

Фото Getty Images

Британська модель Лотті Мосс, яка в професії поки що не досягла успіхів її легендарної сестри, супермоделі Кейт Мосс, повторила один із її легендарних образів.

Золота мінісукенка, широкий пасок та високі чоботи - в такому луці Кейт у 2005-му році засвітилася на фестивалі Glastonbury. Двадцять років по тому, теж на Glastonbury, в такому самому з'явилася Лотті. 

Кейт Мосс в молодості

Glastonbury-2005, 31-річна Кейт Мосс та її тодішній бойфренд, музикант Піт Догерті

Фото Getty Images

27-річна кралечка виклала серію фото у своєму Instagram.

Лотті Мосс

Glastonbury-2025, 27-річна Лотті Мосс із подружкою

Фото з Instagram Мосс
Сестра Кейт Мосс

Хтось із підписників дівчини вже дорікнув їй, мовляв, її аутфіт виглядає "дешевшим" за сестрин

Лотті Мосс в інстаграм

Лотті поділилася фото з музфестивалю в Instagram

Молодша сестра Мосс

Як вам образ молодшої Мосс?

У Шарлотти та Кейт один батько

У Шарлотти та Кейт один батько

Нагадаємо, Лотті мала непоганий заробіток на OnlyFans, але вирішила з цим зав'язати. Як відомо, торік дівчина вирішила публічно розповісти про свій негативний та небезпечний досвід із "Оземпіком", щоби застерегти інших. 

Як відомо, єдина донька Кейт Мосс, 22-річна Ліла теж торує свій шлях у моделінгу. 

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