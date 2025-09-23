Белуччі вперше прокоментувала своє розставання з Бертоном

Днями американський кінорежисер Тім Бертон та італійська акторка і модель Моніка Белуччі засмутили фанів оголошенням про свій розрив після 2 років стосунків. Схоже, відбувся він мирно і ніхто ні на кого не ображений.

Про це свідчить перший коментар, який дала на цю тему 60-річна Моніка, пише Vanity Fair із посиланням на італійський Vogue.

Моніка і 67-річний Тім більше не разом Фото з Instagram Белуччі

"Бувають дороги, які в певний момент перетинаються, щоби довіку йти разом... Наші з Тімом дороги зійшлися, щоби пройти разом, а потім знову розійтися", - зазначила Белуччі.

"Одначе, допоки я жива, в Тіма завжди буде унікальне місце в моєму серці", - запевнила зірка.

Нагадаємо, до Белуччі в Тіма Бертона були довготривалі стосунки з акторкою Хеленою Бонем Картер. Зіркова пара розійшлася в 2014-му році. В Тіма і Хелени є спільний син Біллі і донька Нелл. Нещодавно дівчина здійснила ефектну появу на публіці з мамою.