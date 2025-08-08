До та після шлюбу з Венсаном Касселем: всі чоловіки 60-річної Моніки Белуччі

Фото Instagram

60-річна італійська кінодіва Моніка Беллуччі має досить яскраву кар'єру, а її зовнішність зачаровує вже не одне покоління. Тож не дивно, що увага до її особистого життя прикута цілодобово, а її лавсторі з Венсаном Касселем надихала багатьох. А що було до того і після?

ТаблоID розкаже про усі підтверджені романи і шлюби італійської актриси Моніки Белуччі.

Клаудіо Карлос Бассо

Особисте життя Моніки Беллуччі інтригувало фанів, втім зірка завжди тримала його подалі від зайвих очей.

Наприкінці 1980-х років фотограф Клаудіо Карлос Бассо познайомився з молодою моделлю Монікою Беллуччі під час фотосесії. Їх швидко зблизила спільна любов до мистецтва і краси. Стосунки Бассо і Белуччі швидко розвивалися, що привело до тихого і затишного весілля в Монте-Карло в січні 1990 року, на якому були присутні близькі друзі та родина.

Моніка була музою фешн фотографа Фото з сайту Yahoo

Однак їхній шлюб виявився недовгим - подружжя протрималося разом шість місяців.

Пізніше Моніка пояснила, що вони просто віддалилися одне від одного, оскільки їхнє життя і кар'єра розвивалися в різних напрямках, що і призвело до мирного розставання без будь-яких публічних скандалів.

Нікола Фаррон

Моніка Белуччі познайомилася з італійським актором Ніколою Фарроном на зйомках телефільму "Життя з дітьми". Пристрасть між ними вибухнула моментально. Пара була разом близько шести років і навіть була заручена. Стосунки Белуччі і Фаррона перепали на різкий кар'єрний зліт діви і, мабуть, це посприяло розставанню.

Подейкують, що справжня причина розриву - зрада з боку Моніки, адже не минуло багато часу, як актриса закохалася з першого погляду в іншого актора, француза Венсана Касселя, який змінив її життя.

Венсан Кассель

Моніка Белуччі та Венсан Кассель познайомилися на зйомках фільму "Квартира". Це було кохання з першого погляду, яке перетворилося на 17-річний союз.

"Венсан був великим коханням. Закохатися в когось так було чарівним моментом, хоча мої перші стосунки також були особливими. Проте у 20 років не кохаєш так само, як в 30 або 40. Коли я познайомилася з Венсаном на зйомках, я відразу зрозуміла, що між нами відбувається щось сильне, що в повітрі витає кохання", - сказала Моніка про початок роману.

Іскра спалахнула на зйомках Кадр з фільму "Квартира"

2 серпня 1999 року Моніка і Венсан одружилися в Монако, у колі найближчих.

Беллуччі та Кассель стали творчим тандемом, своєрідною золотою парою Голлівуду. Вони знялися разом у дев'яти фільмах, серед яких повнометражні стрічки "Таємні агенти" Фредеріка Шендорфера та скандальний "Незворотність" аргентинського режисера Гаспара Ное.

У 2004 році, коли Моніці було 40, у акторського подружжя народилася дочка Дева. А через 6 років Белуччі подарувала Венсану доньку Леоні.

До речі, акторка зізнавалася, що дуже щаслива, що не народила дітей надто молодою, адже не була до цього готова. Коли зʼявилося бажання стати мамою, то складнощів з вагітністю не виникло.

Старша дочка Дева пішла стежкою мами і працює моделлю, а от молодшу Леоні батьки майже не показують й досі Фото Lucia Iuorio з Instagram Кассель

Подейкували, що Моніка Белуччі і її чоловік були прихильниками вільних стосунків. Зірка "Малени" зазначала, що партнерство і повага для неї важливіші за вірність. До того ж для неї смішно було б просити Венсана залишатися вірним, якби їм довелося розлучитися на 2 місяці.

Хоча актриса зізналася, що все ще кохає Касселя, втім їхні життя стали аж надто різними, тому вони вирішили розлучитися в серпні 2013 року.

Ця новина стала шоком для багатьох Фото Getty Images

Після розлучення Моніка тішилася тим, що стала вільною та спростовувала чутки про романи.

Тим часом Венсан Кассель закрутив роман з молодшою на 31 рік моделлю Тіною Кунакі. Пара одружилася і була разом 5 років. У стосунках народилася спільна дочка Амазоні. У 2023 році вони розійшлися.

Наразі Кассель у стосунках з молодою моделлю Нарою Баптістою. Нещодавно у пари народився син Каетано.

Венсан Кассель і Нара Баптіста Фото з Instagram Нари Баптісти

Ніколас Лефевр

Італійці було нелегко пережити друге розлучення, але її філософія завжди полягала в тому, щоб не закриватися від можливостей, які дає життя. Тому, коли в грудні 2018 року на її шляху зʼявився молодший за неї на 18 років художник Ніколас Лефевр, вона не вагаючись закрутила з ним роман. Стосунки пари були таємними до показу Chanel у 2019 році, втім того ж року, вони і розійшлися.

Роман тривав недовго Фото Getty Images

"Ми дуже добре ладнали, і цей чоловік багато чого мене навчив, він людина зі справжньою художньою чутливістю, але наш спільний політ тепер продовжується іншим шляхом, а саме в дружбі на все життя", - заявила актриса італійському журналу F.

Крім того, в інтерв'ю La Reppublica вона зазначила, що після 50 років жінка "ще може дуже весело проводити час".

Тім Бертон

Моніка Белуччі та режисер Тім Бертон вперше зустрілися на червоній доріжці в Каннах у 2006 році. П'ятнадцять років по тому Белуччі вручила Бертону нагороду за видатні досягнення на кінофестивалі Lumière Film Festival. За кілька місяців після їх бачили разом, коли вони цілувалися і трималися за руки. Нарешті, у 2023 році, акторка підтвердила свої стосунки з режисером.

Такий союз став несподіванкою Фото Getty Images

"Що я можу сказати… Перш за все, я тішуся, що зустріла цю людину. Це одна з тих зустрічей, які рідко трапляються в житті... Я знаю цього чоловіка, я його люблю...", - зізналася Белуччі.

Того ж року Моніка зіграла колишню дружину Бітлджуса у фільмі Тіма Бертона "Бітлджус 2".

Зараз пара активно зʼявляється на публіці разом і не боїться демонструвати свої теплі почуття.

