Тім Бертон і Моніка Белуччі розійшлися після 2 років стосунків
Американський кінорежисер Тім Бертон та італійська акторка і модель Моніка Белуччі більше не милуватимуть око шанувальникам спільними появами на парадних хідниках.
Після 2 років разом пара розійшлася.
Спільну заяву про це 60-річна Моніка і 67-річний Тім зробили для AFP, пише People.
"Із великою повагою та глибокою турботою одне про одного Моніка Белуччі вирішили розійтися", - говориться в короткому повідомленні.
Жодних подробиць, чому так сталося, в заяві зірок не наводиться.
Як відомо, Бертон і Белуччі офіційно дебютували як пара восени 2023-го, з'явившись рука в руці на доріжці Римського кінофестивалю.
Нагадаємо, до роману з Монікою в Тіма були довготривалі стосунки з актрисою Хеленою Бонем-Картер. У них є двоє спільних дітей. Що до Белуччі, то вона має двох дочок від актора Венсана Касселя. ТаблоID писав про інших значущих чоловіків у житті кінодіви та наводив інші цікаві факти про неї.
